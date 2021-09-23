Против ФГИУ открыты четыре дела из-за «дешевой» продажи отеля «Днипро»

На руководство Фонда государственного имущества заведены 4 уголовных дела за то, что фонд якобы продал отель "Днипро" по заниженной цене.

Об этом в ходе VII форума «Дирижеры перемен»! сказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"На меня и моих сотрудников уже заведено определенное количество уголовных дел. Только 4 за то, что мы дешево продали гостиницу "Днипро", - сказал Сенниченко.

По словам главы ФГИУ, есть и уголовные дела за то, что не были выплачены дивиденды предприятиям, которые находились в управлении Фонда госимущества в 2018 году. Хотя он и его команда присоединились к фонду в начале 2020-го.

Как сообщал Укринформ, 15 июля 2020 года состоялся аукцион по продаже ПрАО "Гостиница "Днипро". Победителем аукциона стала компания ООО "Смартленд", которая приобретет отель за 1,1 млрд грн.

Победителя аукциона должны были проверить на предмет добродетели, в частности, не осуществляется ли приобретение за счет агрессора. После этого в течение 30 дней должен быть подписан договор о продаже объекта. На уплату средств победителю конкурса будет отведено еще 30 дней.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 10 сентября 2020 года предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью "Смартленд" на приобретение акций частного акционерного общества "Гостиница "Днипро".