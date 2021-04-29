Финансовые новости
- |
- 29.04.21
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации
16:58 29.04.2021 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.
Как сообщает пресс-служба главы государства, закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.
При этом документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.
Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи.
"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и роста благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - прокомментировал Зеленский подписание документа.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 30 марта.
Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.
Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском
ТОП-НОВОСТИ
|Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»
|Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»
|Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оператор ГТС получает необоснованные средства за услуги балансировки - участники рынка
|Действия Оператора ГТС уничтожают сегмент независимых поставщиков газа - участники рынка
|Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации
|Бензин дорожает 29 апреля
|Рада отправила на доработку законопроект об отчислениях на накопительную пенсию
|Решение правительства по «Нафтогазу» стало "предательством и дискредитацией западных стандартов" - дипломат
Это интересно
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei