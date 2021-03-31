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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом - председатель Фонда госимущества

08:05 31.03.2021 |

Приватизация

 

Фонд госимущества сможет привлечь в бюджет на прозрачных приватизационных аукционах в 2021 году 12 млрд грн. Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом.

Как передает Укринформ, об этом на странице в Фейсбуке сообщил председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта, который разблокирует большую приватизацию.

"Сегодня 257 депутатов избрали для Украины путь развития, привлечения инвестиций и искоренения коррупции! Большой приватизации и постоянным инвестициям - быть!", - отметил Сенниченко.

По его словам, это позволит ФГИ привлечь в бюджет на прозрачных аукционах около 12 млрд грн.

"Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом. Объединенная горно-химическая компания, киевский завод "Большевик", Президент Отель, а со временем и многое другое - каждый инвестор найдет в нашем инвестиционном меню что-то на свой вкус", - сообщил Сенниченко.

Как сообщал Укринформ, сегодня Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию.

За соответствующий законопроект №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации проголосовали 257 народных депутатов.

Указанный законопроект отменяет запрет на проведение аукционов по большой приватизации, который был установлен ​​в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
 

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