В Украине временно запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации

В Украине с пятницы, 25 сентября, запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В четверг документ опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

"Временно, на период установления Кабинетом министров карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - указано в законе.

Документ предусматривает и парламентский контроль за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет Верховной рады, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Комитет, в соответствии с законом, получает право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Также он будет заслушивать отчет о работе Фонда государственного имущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.

Напомним, в начале сентября Верховная рада Украины приняла соответствующий законопроект №3552.

Как писало РБК-Украина, 26 августа Кабмин одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", согласно которому допускается приватизация "Нафтогаза" и "Укрпочты".