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ФГИУ планирует увеличить прогноз поступлений от приватизации в 2021 году почти в два раза
16:51 22.09.2020 |
Фонд государственного имущества планирует выйти с предложением к депутатам и членам правительства, чтобы увеличить прогноз поступления от приватизации в следующем году с 6 млрд грн до 12 млрд грн.
Об этом на пресс-конференции на тему "Украина: инвестиционные проекты вернут Украину в поле зрения иностранных инвесторов?" сказал председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, сообщает корреспондент Укринформа.
"План, который сейчас представлен в проект госбюджета в Верховную Раду из поступлений от приватизации в 2021 году, установлен на уровне 6 млрд грн. Мы сейчас общаемся с депутатами и членами правительства и уточняем бюджетные показатели. В следующем году будем предлагать увеличение этих поступлений к 12 млрд грн", - сказал Сенниченко.
По его словам, в планах Фонда госимущества в следующем году выйти с приватизацией ряда облэнерго, которые еще не приватизированы.
Сенниченко также напомнил, что с начала коронавирусного кризиса в марте этого года, Верховная Рада снизила план поступлений в бюджет 2020 года от приватизации в 500 млн грн.
"Мы его уже перевыполнили, имея успешные аукционы на 2 млрд, и до конца этого года ожидаем, что это будет 3 млрд", - отметил Сенниченко.
Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса весной правительство в изменениях в госбюджет-2020 предложило уменьшить поступления от приватизации с 12 млрд грн до 500 млн грн
Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает поступления от приватизации в 6 млрд грн.
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