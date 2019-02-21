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НАБУ поможет Фонду госимущества отсекать российских покупателей
18:03 21.02.2019 |
Фонд государственного имущества и Национальное антикоррупционное агентство подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о руководителя ФГИ Виталия Трубарова в Facebook.
Как отметил Трубаров, согласно меморандуму, ФГИ и НАБУ будут оперативно обмениваться информацией из баз данных и реестров.
Руководитель ФГИ напомнил, что "закон о приватизации запрещает участие российского капитала и приближенных лиц в приватизации как малых так и больших объектов и информация от НАБУ и их оперативная помощь будут способствовать прозрачности приватизационных процессов и способствовать полноте проверки потенциальных инвесторов".
Также Фонд будет передавать в НАБУ факты нарушений, выявленных в ходе проверок государственных предприятий и другую информацию, которая может свидетельствовать о наличии уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Нацбюро.
Напомним, Министерство финансов считает высокими шансы получить от приватизации 17 млрд грн, которые заложены в государственном бюджете. В ноябре 2018 года министр финансов Оксана Маркарова заявила, что закон о приватизации, который приняли в 2018 году, содержит нормы, которые "нашли отклик у широкого круга инвесторов".
Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны состояться в первой половине 2019 года.
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