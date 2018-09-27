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ФГИ будет выставлять облэнерго и энергосбыт на конкурс одним лотом из двух компаний
12:29 27.09.2018 |
Процесс анбандлинга областных энергоснабжающих компаний (облэнерго) не повлияет на их приватизацию: Фонд государственного имущества будет выставлять на конкурс облэнерго и новую компанию-энергосбыт одним лотом, сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.
"Будут выставляться (на конкурс) две компании, но они будут идти пулом. Просто из головной компании выделилась дочерняя, а все акционеры те же", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Украинского финансового форума", организованного инвестгруппой ICU.
В.Трубаров сообщил, что на текущей неделе планируется заседание комиссии по отбору советников, чтобы до ноября начать работу по подготовке облэнерго к продаже на конкурсах.
Как сообщалось, правительство утвердило для продажи контрольные пакеты акций пяти облэнерго: "Тернополь-" (50,999%), "Запорижжя-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%).
В настоящее время в рамках требований закона "О рынке электроэнергии" по разделению видов деятельности (анбадлингу) в этих областях уже созданы и лицензированы новые юридические лица - поставщики электроэнергии (энергосбыты). В четырех случаях их 100% владельцами, согласно данным госреестра, выступают сами облэнерго: ООО "Хмельницкэнергосбыт" (уставный капитал 200 тыс. грн), ООО "Тернопольэлектропостач" (УК 10 тыс. грн), ООО "Николаевская электроснабжающая компания" (УК 200 тыс. грн) и ООО "Запорожьеэлектропоставка" (УК 100 тыс. грн).
В то же время в случае ЧАО "Харьковэнергосбыт" собственником указано Минэнергоугля, а уставный капитал компании в этом случае определен в 5,13 млн грн.
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