Фонд государственного имущества (ФГИ) разработал 100% нормативной базы, необходимой для запуска закона "О приватизации государственного и коммунального имущества"

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров, передают Українські Новини.

"Фонд разработал 100% нормативной базы для запуска нового закона о приватизации. По некоторым (данным), еще идет процесс согласования с отдельными министерствами, но тот необъятный, как казалось в начале работы, массив подзаконных актов разработан", - заявил он.

В частности, Трубаров указал, что было разработано 48 нормативных актов - постановлений Кабинета Министров, указы ФГИ, договора, порядки.

Также он добавил, что нормативные акты, которые касаются продажи объектов малой приватизации электронных площадках готовит Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщали Українські Новини, ФГИ планирует начать приватизацию государственного имущества по принятому 18 января закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" до мая.

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - объекты крупной приватизации и объекты малой приватизации.

Перечень объектов крупной приватизации, которые подлежат приватизации, утверждается Кабмином по представлению ФГИ, а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.

В законопроекте указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.

Объекты крупной приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.

В свою очередь Кабмин имеет право заказать услуги советника, что позволит провести приватизацию с учетом международных стандартов и представить объекты широкому кругу потенциальных покупателей в Украине и за ее пределами.

Согласно документу, советник берет на себя обязательства по поиску потенциальных покупателей и определяет стартовую цену объекта крупной приватизации.