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ФГИ предлагает пересмотреть список запрещенных к приватизации предприятий
16:52 14.11.2017 |
Фонд государственного имущества предлагает пересмотреть список запрещенных к приватизации предприятий.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
"Фонд государственного имущества Украины предлагает пересмотреть список запрещенных к приватизации объектов или разработать новый закон, в который включить лишь те предприятия, которые действительно имеют стратегическое значение для государства", - сказано в нем.
Согласно сообщению, ФГИ обратился к комитету по вопросам экономической политики Верховной Рады с соответствующим призывом.
"Минагрополитики имеет 41 предприятие со статусом стратегичности. Полтавский, Нежинский, Радивиловский хлебокомбинаты, совхозы, коконосушилки, коневодства, заканчивая "Укрспиртом". В чем их стратегичность? Это обычные предприятия, которые лоббистскими путями попали под запрет на приватизацию", - говорится в сообщении исполняющего обязанности руководителя фонда Виталия Трубарова.
По его словам, Минкультуры имеет 6 стратегических предприятий, Министерство соцполитики- 14, Минэкономики - 31 стратегическое предприятие.
Трубаров отметил, что в собственности государства должны оставаться лишь те объекты, которые обеспечивают безопасность, обороноспособность и инфраструктуру.
Как сообщали Українські Новини, председатель Рады Парубий рассчитывает на принятие парламентом новой редакции закона "О приватизации государственного имущества" до конца текущего года.
9 ноября Рада приняла законопроект "О приватизации госимущества" (№7066) за основу.
Трубаров считает реальным поступление в государственный бюджет 22,5 млрд гривен от приватизации госимущества в 2018 году.
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