ФГИ предлагает пересмотреть список запрещенных к приватизации предприятий

Фонд государственного имущества предлагает пересмотреть список запрещенных к приватизации предприятий.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.

"Фонд государственного имущества Украины предлагает пересмотреть список запрещенных к приватизации объектов или разработать новый закон, в который включить лишь те предприятия, которые действительно имеют стратегическое значение для государства", - сказано в нем.

Согласно сообщению, ФГИ обратился к комитету по вопросам экономической политики Верховной Рады с соответствующим призывом.

"Минагрополитики имеет 41 предприятие со статусом стратегичности. Полтавский, Нежинский, Радивиловский хлебокомбинаты, совхозы, коконосушилки, коневодства, заканчивая "Укрспиртом". В чем их стратегичность? Это обычные предприятия, которые лоббистскими путями попали под запрет на приватизацию", - говорится в сообщении исполняющего обязанности руководителя фонда Виталия Трубарова.

По его словам, Минкультуры имеет 6 стратегических предприятий, Министерство соцполитики- 14, Минэкономики - 31 стратегическое предприятие.

Трубаров отметил, что в собственности государства должны оставаться лишь те объекты, которые обеспечивают безопасность, обороноспособность и инфраструктуру.

Как сообщали Українські Новини, председатель Рады Парубий рассчитывает на принятие парламентом новой редакции закона "О приватизации государственного имущества" до конца текущего года.

9 ноября Рада приняла законопроект "О приватизации госимущества" (№7066) за основу.

Трубаров считает реальным поступление в государственный бюджет 22,5 млрд гривен от приватизации госимущества в 2018 году.