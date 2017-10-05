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Профильный парламентский комитет одобрил законопроект о приватизации
13:48 05.10.2017 |
Парламентский комитет по вопросам экономической политики одобрил законопроект о приватизации, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.
Как отмечает МЭРТ, правительство доработало проект закона после заседания Национального совета реформ и передало новую редакцию в парламент.
Согласно документу, объекты приватизации разделены на две группы: малой и большой приватизации, говорится в сообщении ведомства. Однако после доработки проект закона определяет четкий критерий разделения - большим госпредприятием предлагается считать компанию со стоимостью активов выше 250 млрд грн. Такие объекты должны будут продавать при участии инвестиционного советника, которым будет выступать один из инвестиционных банков с мировой репутацией, уточняет Минэконопразвития.
Объекты малой приватизации предлагается продавать исключительно на электронных аукционах.
"Мы будем выставлять активы до тех пор, пока не найдется покупатель, который предложит наилучшую цену", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.,
Как сообщалось, в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено поступление 22,5 млрд грн от приватизации.
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