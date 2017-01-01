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Топливно-энергетический комплекс
Председатель ФГИ Билоус заявляет о заказной информационной атаке против него и готов отчитаться перед Кабмином 19-23 декабря
16:30 14.12.2016 |
Председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус заявляет, что против него и ФГИ организована заказная информационная атака, и что он готов представить Кабинету Министров отчет о деятельности своего ведомства на следующей неделе (19-23 декабря).
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Много нового о себе слышу в последнее время в СМИ. Весь тот массив информации и дезинформации наталкивает на вывод, что против Фонда и меня лично началась информационная атака, которая по многим признакам носит заказной негативный характер. Между тем, несмотря на все это, наша команда продолжает профессионально и слаженно работать. Сейчас мы готовимся к отчету на заседании правительства, которое состоится через неделю", - написал он.
Билоус отмечает, что у ФГИ есть и достижения и проблемы, которые требуют широкого обсуждения.
Как сообщали Українські Новини, 7 декабря премьер-министр Владимир Гройсман выступил с критикой на руководство ФГИ за провал приватизации ОПЗ и выступил за увольнение руководства Фонда.
Неделей позже, 14 декабря, с подачи Гройсмана Кабинет Министров решил рассматривать вопросы передачи любых объектов в ведение Фонда государственного имущества до проведения комплексного анализа работы этого ведомства.
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