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Умєров: Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва
23:26 23.09.2024 |
У 2024 році українська частка боєприпасів на фронті становить 41%, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва. Якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%. Дякую команді Мінстратегпрому за конструктивну співпрацю", - написав міністр у колонці для Forbes Ukraine.
Він зазначив, що у 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн і боєприпасів до них ще на 9 млрд грн, а спільно з Держспецзв'язку було закуплено війську понад мільйон дронів.
"Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Серед них - пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", - зазначив міністр.
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