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США хотят объединить потребителей топлива против производителей. Байден продает нефть из стратегического резерва
22:41 23.11.2021 |
Президент США Джо Байден распорядился продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва в попытке сдержать подскочившие цены на топливо. Как говорится в заявлении Белого дома, "продажа будет осуществляться параллельно с другими ведущими странами-потребителями энергоносителей, такими как Китай, Индия, Япония, Корея и Великобритания".
Между тем, рост цен на нефть до 81 доллара за баррель на торгах во вторник свидетельствует о том, что надежды на охлаждение рынка пока не оправдываются. В последние недели нефть продолжает дорожать, а в конце октября в США она оказалась на самой высокой отметке за последние семь лет (более 86 долларов за баррель).
Эксперты отмечают, что решение Байдена о распродаже части резерва может иметь только краткосрочное влияние на рынок, поскольку цену нефти продолжают толкать вверх несколько разных факторов. Среди них - оживление экономики после пандемии Covid-19, отсутствие инвестиций в традиционную энергетическую инфраструктуру и не слишком быстрое развитие возобновляемых источников энергии.
Байден неоднократно просил ОПЕК, члены которого контролируют две трети мировых запасов нефти, увеличивать добычу быстрее. Однако картель и некоторые другие нефтедобывающие страны, включая Россию (объединение, известное как ОПЕК+), не намерены менять свои планы по ежемесячному росту добычи только на 400 тыс. баррелей в день. Они утверждают, что наращивать добычу не имеет смысла из-за опасности очередной волны пандемии и возможного падения спроса.
Ранее президент США уже обращался к руководству Китая, Индии, Южной Кореи и Японии с просьбой скоординировать выброс на рынки стратегических запасов нефти.
Рост цен в США
По мере того, как мир начал преодолевать последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, спрос на нефть резко подскочил, опережая темпы добычи, что привело к росту цен на нефть и нефтепродукты. В США рост цен на бензин стал одной из главных причин инфляции, с которой власти настроены решительно бороться.
"Американские потребители видят последствия роста цен на бензин в своих счетах за отопление и на автозаправках. Страдает и американский бизнес, - сказано в заявлении Белого дома. - Причина - в том, что по мере преодоления последствий пандемии для мировой экономики предложение нефти не успевает за спросом". "Президент готов предпринять дополнительные шаги", - утверждает администрация Байдена.
Стратегические запасы нефти в подземных хранилищах Техаса и Луизианы являются крупнейшими в мире. Продажу этой нефти планируется начать в середине декабря, и Белый дом не исключает, что для стабилизации рынка могут понадобиться дополнительные продажи из этого источника.
По замыслу американской администрации, распродажа части стратегических запасов США должна впервые координироваться с поступлением на рынок дополнительной нефти из Китая, Индии, Южной Кореи, Японии и Великобритании.
Лондон уже заявил, что разрешит продажу полутора миллионов баррелей из нефтяных резервов, находящихся в частном владении, на добровольной основе.
Япония и Индия готовы участвовать
Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять, что может распорядиться о продаже нефти из стратегического резерва в ближайшие выходные.
Япония является четвертым в мире по объемам покупателем нефти, но ограничена в своих возможностях распоряжаться стратегическим резервом, который включает как государственные, так и частные активы. Обычно это допускается только в случае острой нехватки нефтепродуктов.
Однако по данным японских источников, на конец сентября в стране было накоплено запасов на 145 дней потребления - значительно больше необходимого по закону минимума в 90 дней. Поэтому власти планируют выбросить на рынок часть запасов, принадлежащих государству, с тем, чтобы оставшейся нефти хватило по крайней мере для минимальной нормы.
Источники в индийском правительстве в понедельник также сообщали, что проводят с США консультации по вопросу об использовании нефти из стратегического резерва, который составляет около 26,5 млн баррелей.
Как указывает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти в рамках скоординированных действий с США и рядом других стран в попытке ограничить рост цен. При этом первая продажа может состояться в течение недели, а за ней могут последовать дополнительные транши.
Потребители против производителей
Эксперты не считают, что решение Байдена кардинально поменяет ситуацию на рынке, однако они отмечают стремление президента США оказать противодействие картелю ОПЕК+, то есть по сути попытаться объединить потребителей нефти против ее производителей.
"Сегодня мы видим официальное появление "анти-ОПЕК+", группы крупнейших мировых потребителей нефти, которые берут динамику спроса и предложения в свои руки, решившись на необычный и беспрецедентный шаг - продажу нефти из стратегических резервов, чтобы снизить цены", - цитирует Интерфакс аналитика по нефтяному сектору из компании Rystad Energy Луизу Диксон.
Другие рыночные аналитики не исключают, что в качестве ответного шага производители нефти могут в ближайшее время принять решение о сокращении добычи - вместо запланированного ежемесячного увеличения на 400 тыс. баррелей. "Это может привести к тому, что ОПЕК+ приостановит увеличение добычи в январе, и это в значительной мере сведет на нет эффект распродажи стратегического запаса", - сказала агентству Рейтер Амрита Сен из компании Energy Aspects.
"Этот шаг свидетельствует о том, что мы вступаем в период обострения политического противостояния между крупнейшими мировыми потребителями и ОПЕК+, что предполагает повышенную волатильность цен на нефть", - резюмирует Хеннинг Глойштейн из консалтинговой компании Eurasia Group.
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