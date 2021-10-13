МЭА сохраняет прогноз возвращения спроса на нефть на докризисный уровень к 2023г

Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн б/с в 2021 году и вернется на докризисный уровень к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.

"Спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 5,2 млн б/с, но это лишь частично покрывает снижение на 8,7 млн б/с по сравнению с предыдущим годом. Потребление авиационного топлива остается значительно ниже уровней, существовавших до пандемии, что, по большей части, связано с ограничениями на международные поездки и ограниченным прогрессом в области вакцинации во многих развивающихся странах. Однако пандемия, возможно, также навсегда изменила некоторые схемы авиаперевозок. Спрос на автомобильный транспорт восстанавливается быстрее, ожидается, что в начале 2022 года как дизельное топливо, так и бензин вернутся на уровень, предшествующий пандемии. Но сохраняющиеся риски, связанные с удалённой работой (особенно в странах с развитой экономикой), увеличением продаж электромобилей и повышением эффективности их новых моделей сдерживают рост спроса на топливо", - пишет МЭА.

Согласно базовому сценарию агентства, мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года к 2023 году, прежде чем достигнет максимального уровня в 104 млн б/с в середине 2030-х годов, а затем будет постепенно снижаться до 2050 года.

Предполагается, что к 2030 году спрос на нефть вырастет с 87,9 млн б/с в 2020 году до 103 млн б/с, а к 2050 году - до 104,1 млн б/с (в прошлом году предполагалось, что этот показатель будет достигнут к 2040 году).

При этом потребление нефти в США к 2030 году вырастет до 17,4 млн б/с с 16,4 млн б/с в 2020 году, а к 2050 году снизится до 13,4 млн б/с.

Спрос на нефть в Европе снизится почти вдвое в период с 2020-го по 2050 год - с 11,9 млн б/с до 6,4 млн б/с. Спрос на нефть в России к 2030 году вырастет с 3 млн б/с до 3,5 млн б/с, а затем снизится к 2050 году до 3,1 млн б/с.

При этом спрос на Ближнем Востоке вырастет с 6,7 млн б/с в 2020 году до 10,2 млн б/с в 2050 году, в странах Азиатско-тихоокеанского региона - с 30,8 млн б/с до 38,8 млн б/с.

"В базовом сценарии в период с 2030 по 2050 год спрос на нефть для автомобильного транспорта во всем мире снизится более чем на 2 млн б/с: 30% легковых автомобилей на дорогах во всем мире в 2050 году будут электрическими, а чуть менее 5% тяжелых грузовиков будут электрическими или транспортными средствами на топливных элементах. В производстве электроэнергии и строительном секторе также станут потреблять меньше нефти. Однако это одновременно будет сопровождаться увеличением спроса на авиационную, транспортную и нефтехимическую продукцию", - отмечает агентство.