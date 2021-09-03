ГФС остановила работу «БРСМ» по причине продаж фальсификата из Переяславского

Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины провели ряд санкционированных обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей из-за продажи фальсифицированного топлива, говорится в сообщении пресс-службы налоговиков.

Судя по фотографии, которую выложила ГФС, обыски проходили на АЗС «БРСМ-Нафта».

«Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины», - говорится в сообщении.

Скорее всего, речь идет о нефтебазе «БРСМ» в Переяславском, откуда снабжается столичный регион и где «БРСМ» производит всю линейку бензинов.

«По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища», - отметили в ГФС.

Как сообщал enkorr, на днях «БРСМ-Нафта» ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области, а также заявила об остановке работы 6 станций в столице.

Напомним в 2020 г. группа БРСМ являлась крупным производителем смесевых нефтепродуктов, оперируя мини-НПЗ в Гадяче и занимаясь смешением на нефтебазах. В мае 2021 года «БРСМ» полностью прекратила реализацию заводского топлива, отказавшись от продаж марки А-95 и заменив ее бензином Plus А-92 Евро5-Е5 с добавлением этанола. В 2021 г. группа является лидером по импорту безакцизных растворителей.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на примере чека с АЗС «БРСМ-Нафта» продемонстрировал работу налоговых «скруток» на АЗС.