Россия может столкнуться с острым профицитом дизтоплива — KPMG

Газета "Коммерсантъ"

Российская нефтяная отрасль может столкнуться с острой проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне сокращения спроса на основном экспортном рынке - в Европе. В KPMG ожидают, что к 2030 году европейские потребители сократят использование дизтоплива по мере распространения электромобилей, тогда как экспортные потребности российских НПЗ вырастут минимум в 1,5 раза - до 60-70 млн тонн. Часть дизтоплива может уйти на бункеровку, однако полностью это не решит проблему, считают эксперты.

Российские НПЗ на фоне запланированного роста производства светлых нефтепродуктов могут не найти для них достаточных рынков сбыта, следует из исследования KPMG (есть у "Ъ"). Так, сейчас около половины из 80 млн тонн производимого в РФ дизтоплива экспортируется, в основном в европейские страны. При этом НПЗ в РФ продолжают модернизацию в соответствии с соглашениями с Минэнерго до 2030 года, в обмен получая субсидии в виде повышенного обратного акциза на нефть. В результате модернизации при сохранении объемов переработки в России на уровне 300 млн тонн в год выпуск дизтоплива к 2030 году составит около 110-120 млн тонн, прогнозируют в KPMG, при этом российский рынок сможет вместить не более 40-50 млн тонн.

Сейчас российское дизтопливо обеспечивает порядка 70% европейского импорта, однако из-за экологической повестки и перехода на электротранспорт потребление дизтоплива в ЕС будет снижаться. Как полагает Олег Жирнов из KPMG, избыточные объемы дизтоплива, производимого российскими НПЗ, могут быть перенаправлены в бункеровку для замены мазута. Тем не менее останется профицит в размере еще около 20-30 млн тонн дизтоплива в год, и поиск рынков для их сбыта может стать вызовом для НПЗ, замечает господин Жирнов. Учитывая развитие нефтепереработки в АТР и на Ближнем Востоке, данные регионы вряд ли стоит рассматривать в качестве альтернативы европейскому рынку. Возможен поиск новых рынков в странах дальнего зарубежья, где экономика поставок будет определяться транспортными дифференциалами. Альтернативой могут стать новые ниши использования дизтоплива в авиатранспорте, генерации и нефтехимических производствах, однако это потребует поиска новых технологий, заключает эксперт.

Что касается бензина, то к 2030 году РФ будет выпускать 45 млн тонн, ожидаемый профицит KPMG оценивает в 5-7 млн тонн, которые будут экспортироваться в соседние страны, прежде всего в Центральную Азию.

«Итоговый темп роста спроса на бензин в России вряд ли превысит 1,5-2% в год, а к 2030-2035 годам может и вовсе прекратиться»,- отмечают в KPMG. Это связано как с насыщением спроса на личный транспорт на фоне низких темпов экономического роста и ограниченной пропускной способности транспортной инфраструктуры, так и c повышением топливной эффективности, говорится в материале.

«Петромаркет» оценивает профицит бензина в более весомые 12 млн тонн к 2030 году, ожидая стагнации внутреннего спроса на уровне 36 млн тонн. Если учесть, что в 2020 году из России было экспортировано 5,6 млн тонн бензина, оставшийся объем едва ли сможет быть размещен на рынках Центральной Азии, отмечает глава «Петромаркета» Иван Хомутов. По его мнению, возможен дополнительный экспорт бензина в страны Европы, что окажет давление на цены в регионе и негативно скажется на маржинальности как российских, так и европейских НПЗ.

Эксперт также ожидает весьма существенного сокращения спроса на дизтопливо в Европе под воздействием климатической политики ЕС - примерно на 20% к 2030 году, или на 60 млн тонн относительно уровня 2019 года.

Рост экспорта из России в подобной ситуации, как и в случае бензина, приведет к снижению цен на дизтопливо в Европе и сокращению маржи НПЗ, что будет существенным ударом по российским предприятиям, считает господин Хомутов: если они к 2030 году лишатся государственного субсидирования через механизм возвратного акциза на нефть, им ничего не останется, как снизить объем переработки нефти.