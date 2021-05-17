Курс доллара снижается к иене 17 мая на макростатистике США

Курс доллара слабо снижается по отношению к более "надёжной" иене в понедельник утром, чему способствовала пятничная макростатистика в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 EEST курс евро снижался до 1,2128 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2138 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,32 с уровня прошлого закрытия в 109,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 90,41 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать макроданные из США, опубликованные в пятницу. Так, объем розничных продаж в США в апреле остался на уровне марта вместо ожидаемого роста на 1%, а промпроизводство выросло на 0,7% вместо ожидаемых 1%. Наконец, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, неожиданно сократился до 82,8 пункта после 88,3 пункта в апреле.

Вызванный этими данными пессимизм валютных игроков заставил их частично выходить из доллара, отдавая предпочтение "валюте-убежищу" - иене.

Трейдеры также находятся в ожидании публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, который представит комментарии относительно позиции Федрезерва в отношении дальнейшей кредитно-денежной политики после всплеска инфляции в стране.