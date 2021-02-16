JPMorgan и Goldman Sachs прогнозируют «суперцикл» на нефтяном рынке, есть и другие мнения

Два из крупнейших инвестбанков Уолл-стрит - JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs - прогнозируют новый "суперцикл" на нефтяном рынке, ожидая, что цены на нефть будут расти, когда пандемия пойдет на спад.

Прогнозы доходят до того, что стоимость Brent вернется в район $100 за баррель впервые с 2014 года, пишет газета Financial Times. "Бычьи" прогнозы основаны на ожиданиях, что бюджетные стимулы будут способствовать увеличению спроса на нефть, при отсутствии новых проектов в сфере добычи в связи с резким сокращением капиталовложений нефтекомпаниями за последнее время. Такой дисбаланс спроса и предложения способствует долгосрочному росту цен и создает предпосылки для формирования "суперцикла" на рынке.

Таким образом, эксперты ждут полной трансформации нефтяного рынка, который серьезно пострадал в прошлом году в результате пандемии COVID-19, способствовавшей резкому падению спроса на нефть, а также распространения мнения о том, что быстрое развитие рынка электромобилей ослабит спрос.

"Мы столкнемся с нехваткой нефти прежде, чем настанет время, когда она не будет нам нужна, - заявил Кристиан Малек, отвечающий за нефтегазовое направление в JPMorgan в ходе телефонной конференции с клиентами на прошлой неделе. - Мы можем увидеть подъем цены нефти к уровню в $100 за баррель или даже выше этого уровня".

Апрельские фьючерсы на нефть Brent во вторник торгуются на уровне $63,27 за баррель. За последние три месяца их стоимость выросла на 42% благодаря оптимизму в отношении внедрения вакцин от COVID-19, а также ограничению добычи в рамках ОПЕК+.

Аналитик по сырьевому сектору Goldman Sachs Джеффри Карри, который предсказал предыдущий суперцикл на сырьевом рынке в 2003-2004 гг., заявил FT, что видит реальный риск подъема цен на нефть к уровню $80 за баррель "или даже выше" в текущем году.

В основе его прогноза не увеличение спроса со стороны Китая, а ожидаемый рост потребления в мире благодаря государственным программам поддержки экономики, в том числе, пакету стимулов объемом $1,9 трлн, предложенному президентом США Джо Байденом.

"Меры, нацеленные на поддержку людей со средним или низким доходом, создают предпосылки для существенного потребления, - говорит Карри. - Эти люди ездят не на Tesla, а на внедорожниках". Спрос на внедорожники, которые расходуют много топлива, остается высоким в США в последние годы благодаря низкой стоимости бензина.

Еще один из известных аналитиков в нефтяной отрасли - Арджун Мурти, ранее работавший с Карри в Goldman Sachs, полагает, что говорить о "суперцикле" на нефтяном рынке преждевременно, но можно представить сценарии, при которых цены на нефть существенно вырастут. "По-прежнему существует много препятствий для подъема рынка, но все будет зависеть от объема спроса на нефть", - сказал Мурти, являющийся старшим советником Warburg Pincus и входящий в совет директоров ConocoPhillips (SPB: COP).

Глобальный спрос на нефть до пандемии COVID-19 составлял порядка 100 млн б/с, а в прошлом году упал примерно до 90 млн б/с, и аналитики не ожидают его восстановления до докризисных уровней ранее 2022 года, когда должно произойти массовое внедрение вакцин от коронавируса и, соответственно, восстановление объемов воздушных перевозок.

По словам Мурти, если темпы роста спроса на нефть в ближайшие годы будут составлять порядка 500 тыс. б/с, этого будет недостаточно, чтобы создать дефицит на рынке. Однако, повышение спроса на 1,2-1,4 млн б/с, которое отмечалось после падения нефтяного рынка в 2014-2015 гг., может спровоцировать "суперцикл", считает он.

Увеличение добычи нефти является главным фактором, ограничивающим "бычьи" прогнозы.

"В краткосрочной перспективе не стоит ждать дефицита нефти, учитывая что ряд стран, например, ОАЭ, планируют наращивать добывающие мощности", - отмечает Патрик Гибсон, отвечающий за нефтяной сектор в Wood Mackenzie.

Еще один ветеран отрасли - Пьер Андюран, который сделал себе имя в период прошлого "суперцикла" на нефтяном рынке, делая крупные ставки на рост цен, в этот раз более осторожен. "Направление нефтяного рынка в значительной мере в руках ОПЕК и будет зависеть от того, какой объем нефти страны организации готовы вернуть на рынок", - сказал он в интервью FT.

"Я уверен, что в 2021 году и в последующие годы цены на нефть будут идти вверх, однако я вижу множество элементов, которые могут перечеркнуть этот рост", - заявил он, отметив, в частности, возможность возврата на рынок иранской нефти, а также риск того, что вакцины от COVID-19 не будут работать в отношении других штаммов коронавируса.

