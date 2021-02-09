Хедж-фонды делают ставку на «громкое возвращение» нефти

Хедж-фонды снова обратили взоры на сырую нефть. Они делают ставку на то, что пандемия и внимание инвесторов к окружающей среде серьезно подорвали способность компаний наращивать добычу. Такие ограничения предложения подтолкнут цены к многолетним максимумам и удержат их на этом уровне в течение двух или более лет, информирует Reuters.

Согласно данным eVestment, эта точка зрения является разворотом для хедж-фондов, которые закрыли нефтяной сектор в преддверии глобальных остановок, в результате чего хедж-фонды, ориентированные на энергоресурсы, вырастут по итогам 2020 г. на 26,8%.

Мировой эталон нефти Brent подскочил с начала ноября прошлого года на 59%, после того, как появились новости об успешных вакцинах. На прошлой неделе нефтяные фьючерсы на североморскую эталонную смесь достигли доковидного уровня примерно в $60/барр.. Цена на американскую нефть WTI за тот же период выросла на 54% - до $57/барр..

«К сезону летних путешествий вакцины должны получить широкое распространение, и я думаю, что [отраслевые проблемы] пойдут на спад», - сказал Дэвид Д. Тавил, соучредитель хедж-фонда Maglan, основанного в Нью-Йорке, и и.о. генерального директора Centaurus Energy.

Тавил ожидает, что к концу 2021 г. цены на Brent составят $70-80/барр., и вкладывает средства в долгосрочные инвестиции независимых производителей нефти и газа.

Хедж-фонды делают оптимистичные ставки, несмотря на январское предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о всплеске новых случаев коронавируса, который сдержит спрос на нефть в текущем году. При этом медленное восстановление экономики, согласно прогнозам МЭА, задержит полное восстановление мирового спроса на энергию вплоть до 2025 г..

Обычно производители нефти наращивают добычу по мере роста цен, но переход экологически ориентированных инвесторов от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и осторожность со стороны кредиторов не позволяют им реагировать как обычно, говорят эксперты хедж-фондов и других финансовых институций.

По прогнозам, темпы восстановления добычи в США, которые занимают первое место в мире по добыче нефти, будут медленными и не превысят рекорд 2019 г. в 12,25 барр./сут. (б/с) до 2023 г.. В прошлом году добыча упала на 6,4% - до 11,47 млн б/с.

ОПЕК, которая также пересмотрела темпы роста спроса в сторону понижения, тем не менее ожидает, что сокращение производства приведет к сохранению дефицитного рынка в течение всего 2021 г..

«В ближайшие пару лет мы увидим невероятные цены на нефть, невероятно высокие цены», - сказал Тавил.

Бычий рынок

По данным Rystad Energy, мировая добыча нефти и конденсата в декабре 2020 г. снизилась на 8% по сравнению с февралем 2020 г., когда была объявлена пандемия. Производство в Северной Америке снизилось за тот же период на 9,5%, в Европе - всего на 1%.

Санкции США против Венесуэлы и сокращение нефтяных месторождений в Мексике сдерживают поставку нефти из Латинской Америки.

Некоторые банки прогнозируют, что Соединенные Штаты, лидирующие по количеству случаев COVID-19, к июлю достигнут коллективного иммунитета, что простимулирует спрос на нефть. Об этом, в частности, заявил Жан-Луи Ле Ми, глава лондонского хедж-фонда Westbeck Capital Management.

«Нефтяные компании, вероятно, впервые за долгое время вернутся назад, - сказал он. - У нас есть все предпосылки для необычайно бычьего рынка нефти в ближайшие несколько лет».

В Соединенных Штатах хедж-фонды увеличили объем своих вложений в Exxon Mobil Corp на 21 314 акций в III квартале, как показали самые последние данные из США, собранные Symmetric.io. За тот же период хедж-фонды увеличили свои портфели еще на 9 070 акций компании ConocoPhillips и 4 144 акции Chevron Corp.

В другом месте, по данным Astec Analytics FIS, короткая активность в BP PLC упала на 16 млн акций 4 февраля, но немного увеличилась в европейской нефтяной компании Royal Dutch Shell Plc - на 1,9 млн акций.

Некоторые инвесторы по-прежнему скептически относятся к канадским нефтяным компаниям, одним из самых углеродоемких производителей в мире, хотя они быстрее восстанавливаются после пандемии, чем их американские конкуренты. Согласно отчетам, рассмотренным Reuters, в течение вторых двух недель января текущие короткие позиции выросли в 10 из 14 канадских нефтяных компаниях, входящих в энергетический индекс Торонто.

Восстановление добычи сланцевой нефти в США будет происходить медленно, учитывая необходимый капитал и наличие долгов у производителей. Это также поспособствует поддержанию цен на нефть, сказал Рафи Тахмазян, старший управляющий портфелем Canoe Financial LP (Калгари). По его словам, сектор нефтесервисных услуг в Северной Америке, на который производители полагаются при бурении новых скважин, сильно пострадал.

«Они лишены возможности расти, - сказал Тахмазян. - Сторона предложения сломана».