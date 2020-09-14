BP объявила об окончании нефтяной эры - Bloomberg

BP Plc заявила об окончании периода перманентного увеличения спроса на нефть, став первой крупной отраслевой компанией, объявившей о конце эпохи доминирования черного золота. Многие полагали, что она продлится еще десятилетие или дольше. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Потребление нефти может уже никогда не вернуться к уровням, которые наблюдались до начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении BP, опубликованном 14 сентября. Даже в самом оптимистичном сценарии спрос на ближайшие два десятилетия будет оставаться «в целом неизменным», поскольку уже начавшийся энергетический переход уводит мир от ископаемого топлива.

ВР радикально отказывается от нефтяной ортодоксальности. Между тем, многие высокопоставленные представители отрасли - от глав энергетических гигантов до министров из стран ОПЕК - настаивают на том, что потребление нефти будет расти десятилетиями. Снова и снова они описывали черное золото как единственный энергоноситель, который может удовлетворить энергетические потребности растущего мирового населения и растущего среднего класса.

Британский отраслевой гигант описывает иное будущее, в котором доминирование нефти будет поставлено под сомнение и в конечном итоге исчезнет. Это объясняет, почему BP до сих пор предпринимала самые смелые шаги среди конкурентов, чтобы привести свой бизнес в соответствие с целями Парижского соглашения по климату. Всего через шесть месяцев после вступления в должность генеральный директор Бернар Луни заявил, что сократит добычу нефти и газа на 40% в течение следующего десятилетия и потратит до $5 млрд в год на строительство одного из крупнейших в мире предприятия в области возобновляемой энергетики.

Луни полагает, что потребление нефти, возможно, уже достигло пика в результате пандемии и ужесточения государственной политики и изменений в поведении потребителей. Энергетический прогноз BP показывает, что потребление сырья к 2050 г. сократится в одном сценарии на 50%, а в другом - почти на 80%. В «обычной» ситуации спрос восстановится, но затем стабилизируется на уровне около 100 млн барр./сут. (б/с) в течение следующих 20 лет.

BP - не единственная крупная нефтяная компания, которая адаптирует свой бизнес к переходу на безуглеродную энергетику. Royal Dutch Shell Plc, Total SA и другие европейские компании объявили об аналогичных поворотах в сторону более чистых операций, поскольку клиенты, правительства и инвесторы все активнее призывают к таким изменениям.

Три сценария будущего для нефти

В исследовании BP рассматриваются три сценария, которые не являются прогнозами, но, тем не менее, охватывают широкий спектр возможных результатов в течение следующих 30 лет и составляют основу новой стратегии Луни, объявленной в августе этого года.

«Быстрый сценарий» (Rapid) предусматривает новые меры политики, ведущие к значительному увеличению цен на углерод. Курс «Чистый ноль» (Net Zero) подкрепляет «Быстрый сценарий» значительными сдвигами в общественном поведении, в то время как прогноз «Бизнес как обычно» (Business-as-usual, BAU) предполагает, что государственная политика, технологии и социальные предпочтения продолжают развиваться, как и в недавнем прошлом.

В отчете британского энергетического гиганта говорится, что в первых двух сценариях спрос на нефть будет падать из-за коронавируса. «Впоследствии он восстанавливается, но никогда не вернется к уровням, существовавшим до коронавируса, - сказал Спенсер Дейл, главный экономист BP. - Это приближает точку пика спроса на нефть к 2019 г.».

Это контрастирует с тем, что прогнозируют другие участники рынка. Рассел Харди, главный исполнительный директор торгового гиганта Vitol Group, заявил, что спрос на нефть будет расти в течение 10 лет, а затем начнет стабильно снижаться. Он прогнозирует, что к концу следующего года потребление вернется к довирусному уровню.

«Спрос на нефть упадет в следующие 30 лет, - говорится в отчете BP. - Масштабы и темпы этого снижения обусловлены повышением эффективности и электрификацией автомобильного транспорта».

Вирусный кризис

В этом году пандемия привела к снижению потребления нефти, поскольку многие страны ввели строгие карантинные меры, чтобы предотвратить распространение инфекций. Хотя с тех пор спрос улучшился, а вместе с ним выросли и цены на нефть, кризис системы общественного здравоохранения все еще бушует во многих регионах, и из-за отсутствия вакцины перспективы остаются неопределенными.

По данным BP, это воздействие, в том числе долгосрочные изменения в поведении людей, такие как увеличение числа работающих на дому, повлияет на экономическую активность и процветание в развивающихся странах и, в конечном итоге, на спрос на жидкое топливо. Это означает, что рост спроса уже сможет компенсировать падающее потребление топлива в развитых странах.

Ожидается, что к 2050 г. спрос на жидкое топливо упадет до менее 55 млн б/с по сценарию «Быстрый» и примерно до 30 млн б/с по сценарию «Чистый ноль». Падение наблюдается в основном в развитых странах и в Китае. В Индии, а также других частях Азии и Африки спрос остается в целом неизменным в первом сценарии, но опускается ниже уровней 2018 г. с середины 2030-х годов во втором.

В сценарии Rapid выбросы углерода от энергопотребления к 2050 г. сократятся примерно на 70%, тогда как в случае Net Zero они упадут более чем на 95%. В случае реализации сценария BAU они достигают пика в середине 2020-х гг.

Спрос на всю первичную энергию - сырье, из которого получается энергия, - увеличивается примерно на 10% в режиме «Быстрый» и «Чистый ноль» в этот период и примерно на 25% в третьем сценарии.

В сценарии «Быстрый» неископаемые виды топлива составят большую часть мировой энергетики с начала 2040-х гг.

Рост спроса на энергоносители в Китае резко замедляется по сравнению с прошлыми тенденциями, достигнув пика в начале 2030-х гг. во всех трех сценариях.

Доля возобновляемых источников энергии, за исключением гидроэнергетики, увеличится более чем в 10 раз в сценариях «Быстрый» и «Чистый ноль». При этом их доля в первичной энергии возрастает с 5% в 2018 г. до более чем 40% к 2050 г. в сценарии Rapid и почти 60% в Net Zero.

Ожидается, что потребление природного газа в целом не изменится до 2050 г. при реализации сценария Rapid и вырастет примерно на 35% в режиме BAU. Спрос на него упадет примерно на 40% к 2050 г. при реализации сценария Net Zero.

Как сообщал enkorr, профильный комитет Европарламента (ЕП) просит страны Евросоюза (ЕС) прекратить субсидирование проектов в области ископаемых видов топлива к 2026 г.

