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Trafigura прогнозирует V-образную динамику нефтяного рынка
15:43 14.09.2020 |
Один из крупнейших сырьевых трейдеров, Trafigura Group, ожидает, что на фоне стагнации восстановления спроса рынок нефти вот-вот вернется к профициту. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на выступление топ-менеджера на виртуальной отраслевой конференции APPEC в Сингапуре.
«Мы ожидаем, что к концу года запасы нефти увеличатся, - сказал Бен Лакок, соруководитель отдела торговли нефтью в Trafigura. - Общие цены на нефть были немного выше, чем они должны были быть: $40/барр. Brent более разумно, и, как мне кажется, мы дрейфуем к верхней части диапазона в $30/барр.».
Этот комментарий знаменуют собой медвежье начало ежегодной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC ) в Сингапуре, одного из крупнейших в мире саммитов нефтетрейдеров. Из-за пандемии коронавируса в этом году конференция была проведена в онлайн-режиме, и большинство компаний отменили обычный раунд коктейльных вечеринок и ужинов.
Trafigura считается вторым по величине независимым мировым нефтетрейдером после Vitol Group, который одним из первых спрогнозировал масштабы падения спроса в марте и апреле. Теперь торговый дом делает ставку на то, что рынок нефти вот-вот войдет в новую медвежью фазу, несмотря на усилия альянса ОПЕК+ по уравновешиванию спроса и предложения.
«Через пару месяцев этот рынок будет выглядеть хуже, чем сейчас, - сказал Лакок в интервью перед своим онлайн-выступлением на APPEC, организованном S&P Global Platts. - Я считаю, что более низкие цены на нефть оправданы».
Нефтетрейдеры, в том числе Trafigura, готовятся к возможному перенасыщению сырьем и нефтепродуктами, фрахтуя гигантские танкеры, чтобы в случае необходимости иметь возможность хранить лишние баррели.
Основная проблема заключается в том, что спрос, резко восстановившийся в мае и июне, стабилизировался. По данным Trafigura, сейчас он составляет около 92 млн барр./сут. (б/с) по сравнению с примерно 100 млн б/с до пандемии. Пару месяцев назад участники рынка считали, что потребление будет неуклонно расти в III и IV кварталах, но сейчас они снижают эти прогнозы, поскольку некоторые страны борются со второй волной COVID-19.
В результате нефть марки Brent на прошлой неделе упала ниже $40/барр. впервые с июня. Американский эталон WTI опустился почти до $37/барр.
Летний сезон вождения в США, ключевое время для высокого спроса на бензин, был разочаровывающим, и, поскольку многие американцы в обозримом будущем либо потеряют работу, либо будут работать на дому, мало кто ожидает быстрое восстановление потребления нефти. Вирус все еще распространяется в Индии, снижая там спрос на энергию, хотя перспективы в Китае и Европе пока что выглядят лучше.
Особенно сильно пострадал спрос на дизельное и реактивное топливо, поскольку из-за коронавируса тысячи грузовиков простаивают, а многие авиарейсы отменяются. По этой причине некоторые производители дистиллятов и авиационного керосина зарабатывают мало денег или работают в убыток.
«Я не спешу участвовать в восстановительной торговле, - сказал Лакок. - Мы находимся на рынке с большим объемом предложения, и пройти эту ситуацию будет непросто». Топ-менеджер торгового дома Trafigura добавил, что цены на нефть должны снова перейти к росту в I квартале 2021 года.
Как сообщал enkorr, глава Vitol Рассел Харди считает, что спрос на бензин и ДТ восстановится в IV квартале 2021 г. Он также заявил о туманных перспективах восстановления спроса на реактивное топливо.
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