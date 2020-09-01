К 2050 г. потребление нефти упадет со 100 до 40 млн б/с - глава Total

Мировая добыча нефти достигнет своего пика между 2030 и 2040 гг. К этому времени производство ветряной и солнечной энергии превысит углеводородную. Кроме того, будут разработаны эффективные методы улавливания и хранения углерода, передает hellenicshippingnews со ссылкой на заявление генерального директора Total SA Патрика Пуянне.

Глава французского энергетического гиганта, в частности, отметил, что нефть никуда не исчезнет. Она по-прежнему является самым эффективным источником энергии, ее легко транспортировать и она относительно недорога - литр сырой нефти стоит меньше, чем литр воды.

«Мы думаем, что к 2050 г. [мировое потребление нефти составит] около 40 млн барр./сут. (б/с), - сказал генеральный директор Total. - Это намного меньше сегодняшних 100 млн б/с, но это не ноль. Пик нефтедобычи нас ожидает примерно в 2030-2040 гг., после чего показатель начнет снижаться. Но нам все равно понадобится нефть ».

2020 год может стать поворотным моментом для мировой энергетики, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его словам, стоимость альтернативных источников энергии, таких как солнечная энергия, снижается, и правительства «все более решительно» настроены на сокращение выбросов углерода. По его словам, энергетические компании также меняют свои стратегии, направленные на решение проблемы изменения климата, и обсуждается «крупный отказ от угля». По его словам, в отличие от 1974 года, когда Ормузский пролив был горячей темой для энергетической безопасности, сегодня основное внимание уделяется безопасности электроэнергии.

Доступность энергии также требует внимания и так же важна, как и вопросы окружающей среды, поскольку преобразование мировой энергетической системы будет стоить «триллионы долларов», - сказал Пуянне. Во Франции 3 млн человек отапливают свои дома мазутом. По словам главы Total, правительство предоставляет стимулы, чтобы побудить домовладельцев перейти с мазута на природный газ или электричество, произведенное из низкоуглеродных источников, таких как возобновляемые источники энергии.