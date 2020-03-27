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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть некуда будет девать уже через три месяца, производителям придется сокращать добычу - эксперты

 

Мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

Так, по расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, а Саудовская Аравия обещает залить рынок нефтью с большими скидками после распада коалиции ОПЕК+, включая РФ. В четверг Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

Предложение может превысить спрос на 12,4 млн баррелей в сутки во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное превышение, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 20 млн баррелей в сутки.

"Добычу нужно будет сократить или даже прекратить. Теперь только вопрос - где и на сколько", - сказал Джим Буркхард (Jim Burkhard) глава подразделения по нефтяным рынкам IHS.

Нехватка мощностей для хранения уже отражается в ценах. В США так называемый денежный оборот WTI торгуется на самом низком уровне с декабря 2008 года на ожиданиях того, что запасы в точке поставки для фьючерсов в США будут расти в ближайшие недели и месяцы.

Фьючерсы на Brent торгуются в глубоком контанго, когда спотовые цены ниже по сравнению с ценами в более поздние месяцы, поскольку рынок пытается создать необходимые финансовые стимулы для хранения, оказывая давление на цены более приближенного срока, пишет Bloomberg.

Показатели физического рынка также указывают на слабость во всем мире.

Избыток американской нефти растет настолько быстро, что, по крайней мере, один владелец трубопровода обеспокоен тем, что трейдеры могут попытаться хранить нефть в своей сети до повышения цен, пишет агентство.

Так, Plains All American Pipeline LP требует от клиентов доказать, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, которую они транспортируют по трубопроводам компании, говорят источники агентства.

На ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено, сообщило агентство. Сланцевые нефтедобытчики снижают нефтедобычу, но это не возымеет в ближайшее время существенного эффекта.

У кого проблемы больше

Согласно анализу IHS, из трех крупнейших мировых производителей нефти РФ имеет наименьшее количество доступных хранилищ - примерно на восемь дней. Эти цифры основаны на объеме производства, который может быть сохранен, если экспорт иссякнет. У Саудовской Аравии есть 18 дней, а в США - 30 дней.

Нигерия, крупнейший производитель в Африке, является наиболее уязвимой страной, считает IHS. По оценкам компании, предполагаемая суточная добыча в первом квартале 2020 года в 1,9 миллиона баррелей позволит заполнить имеющиеся локальные хранилища за 1,5-2 дня.

Как сказал консультант Wood Mackenzie Лей Сан (Lei Sun), крупнейший импортер в мире, Китай, в январе и феврале увеличил хранение нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, так как нефтеперерабатывающие заводы снизили производительность на пике вирусной инфекции в стране. Страна, вероятно, продолжит увеличивать хранение нефти в стратегических резервах в 2020 году, но свободные мощности заканчиваются.

По мнению консалтинговой компании Energy Aspect, "поскольку ОПЕК подталкивает добычу к рекордным максимумам, запасы быстро выйдут из-под контроля". "В начале третьего квартала 2020 года у нас закончатся мощности для хранения нефти, а мощности для складирования нефтепродуктов закончатся еще раньше", - считают в компании.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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