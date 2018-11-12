ОПЕК+ не спешит сокращать добычу и вмешиваться в рынок нефти в 2019 г

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось в Абу-Даби в воскресенье, вопреки ожиданиям, его участники пока не стали рекомендовать сокращение добычи нефти в 2019 году, а решили продолжить мониторинг рынка, при этом в идеале альянс не хотел бы в следующем году вмешиваться в ситуацию.

В то же время, страны видят угрозу возможного переизбытка предложения на рынке нефти в 2019 году. В связи с этим министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что июньское решение по коллективному достижению странами ОПЕК+ 100%-го уровня выполнения венского соглашения более не актуально и нужна новая стратегия. Какой именно она должна быть - пока неясно, однако ОПЕК+ точно исключает рост добычи нефти.

"Мы понимаем, что в 2019 году будет рост производства нефти, и мы изучаем другие стратегии, чем достижение 100%-го выполнения соглашения, о котором мы договорились летом 2018 года. Мы не думаем, что эта стратегия все еще рекомендуется к выполнению, поэтому нам нужно разработать новую стратегию", - сказал аль-Мазруи.

"Будет ли это сокращение (добычи нефти - ред.), или что-то другое, но это точно не будет увеличение добычи", - отметил он.

ПРИЗРАК ПЕРЕИЗБЫТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Министры энергетики Саудовской Аравии и России Халид аль-Фалих и Александр Новак в один голос заявили, что рынок нефти быстро перешел от чрезмерного реагирования на угрозу дефицита на рынке в связи с санкциями США против Ирана к угрозе переизбытка, в том числе, в связи с исключениями из санкций для ряда стран и роста запасов в Соединенных Штатах.

Так, Новак сказал, что более мягкие санкции США против иранской нефти, чем ожидалось, вызвали переизбыток на рынке, в условиях такой повышенной волатильности ОПЕК+ не следует принимать поспешных решений.

"Я могу сказать, что еще месяц назад настроения на рынке были о том, что будет дефицит предложения, и все говорили только о том, кто покроет этот дефицит. Стоило принять более мягкие санкции, опять же в результате политических факторов, мы видим, что сегодня уже переизбыток на рынке, то есть большая волатильность на рынке. Причем эта волатильность может сравняться, поэтому сейчас нельзя принимать скоропалительных решений, нужно очень внимательно посмотреть, как будет развиваться ситуация", - добавил российский министр.

Тем не менее, в своем заявлении по итогам заседания комитет ОПЕК+ отметил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Как пояснил Новак, на заседании рассматривались разные сценарии на 2019 год, в том числе возможный дисбаланс в объеме от 1 до 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Были разные прогнозы, в том числе и такие, которые могут оценивать дисбаланс спроса и предложения от 1 миллиона баррелей до 1,4 миллиона баррелей. В то же время мы обсуждали сегодня, что есть ряд неопределенностей, которые влияют сильно на рынок, по которым нам в любом случае надо продолжить мониторинг, что может существенно изменить прогноз", - сказал Новак.

Как отметил аль-Фалих, страны надеются пока продолжить мониторинг рынка и выработать общий консенсус по действиям на 2019 год в декабре. И если решение о сокращении добычи нефти все же будет принято, то вероятнее всего оно будет отсчитываться от текущих уровней добычи нефти участников сделки ОПЕК+.

"Мы еще со всеми странами соглашения не разговаривали, только с некоторыми. Но мы думаем, что оно (возможное решение о сокращении добычи - ред.) должно быть основано на уровне добычи последних месяцев. А будет ли это октябрь, сентябрь, ноябрь, это уже вторичные детали, которые мы определим, когда примем решение, если примем решение о сокращение добычи вообще", - сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции.

Он также добавил, что ряд стран, которые ранее получили исключение из выполнения соглашения ОПЕК+, согласились на установление для них целевых уровней по добыче нефти.

Сама же Саудовская Аравия, как заверил министр, уже в декабре собирается поставить на рынок на 500 тысяч баррелей в сутки меньше, исходя из текущих заявок на нефть королевства.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ

В свою очередь министр энергетики РФ также отметил, что российская добыча нефти по ноябрю в целом будет чуть ниже уровня октября. А в настоящее время она находится на уровне октября или меньше на 10-20 тысяч баррелей в сутки, сказал Новак. При этом Россия намерена продолжить действовать сообща со всеми участниками сделки ОПЕК+, чтобы мировой нефтяной рынок был сбалансирован.

"Безусловно, Россия привержена выполнению договоренностей, которые были достигнуты и в декабре 2016 года, и в июне 2018 года в Вене. Если будут приняты решения, которые могут состояться в зависимости от ситуации на рынке, то, конечно же, Россия будет действовать сообща вместе с другими странами, чтобы рынок был сбалансирован и рынок был стабилен. Мы в этом тоже заинтересованы, безусловно, как и все другие страны", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.