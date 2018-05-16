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Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель на фоне революции в судоходстве
17:49 16.05.2018 |
Котировки Brent достигнут $90 за баррель к 2020 году, когда должны вступить в силу новые международные требования к судовому топливу, которые изменят структуру производства в нефтеперерабатывающей отрасли, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.
Они считают, что этот фактор будет оказывать поддержку ценам в ближайшие два года едва ли не сильнее, чем геополитика на Ближнем Востоке и действия ОПЕК, пишет агентство Bloomberg.
С января 2020 года суда должны будут использовать топливо с более низким содержанием серы, и это приведет к росту спроса на средние дистилляты, включая дизель и морской газойль, отмечают эксперты Morgan Stanley.
"Мы ожидаем борьбу за средние дистилляты, в результате которой увеличатся крэк-спреды, а вслед за ними поднимутся и цены на нефть", - говорится в их обзоре.
Нефть уже получила поддержку от снижения добычи ОПЕК и геополитических рисков, включая решение США о возобновлении санкций к Ирану, и изменение регулирования о судовом топливе должно усилить повышательное воздействие на цены.
Нефть марки Brent с поставкой в июле сейчас торгуется на максимальных уровнях с конца 2014 года, более $78 за баррель. При этом фьючерсы с исполнением в январе 2020 года стоят около $66,6 за баррель.
Международная морская организация требует снизить максимальное содержание серы в судовом топливе с 3,5% (порогового значения в большинстве регионов в настоящее время) до 0,5% с целью борьбы с загрязнением воздуха. Ожидается, что эти изменения приведут к избытку предложения высокосернистого мазута и росту спроса на нефтепродукты, отвечающие новым требованиям, что заставит перерабатывающие предприятия производить больше последних.
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