Следующий, 2018-й, год станет для "большой нефти" крайне успешным из-за увеличения свободных денежных средств для финансирования дорогостоящих проектов по разведке нефти и выплаты дивидендов инвесторам, прогнозируют эксперты Goldman Sachs, согласно Bloomberg.

Крупнейшие мировые нефтяные компании, такие как Royal Dutch Shell и Exxon Mobil, могут ожидать более высоких цен на нефть в начале 2018 г.

Три года низких цен на нефть сделали невозможной конкуренцию небольших производителей с недорогими техническими решениями крупных компаний в отрасли. Это усилило доминирование транснациональных корпораций в глобальной энергетической игре, сказал Мишель Вигна из Goldman Sachs.

Продление сделки ОПЕК и крупнейших производителей нефти до конца 2018 г., а также тот факт, что картель и его союзники включили возможность рассмотрения прогресса сделки в июне, уменьшают риск внезапных скачков напряжения и чрезмерных просадок, заявили в Goldman Sachs, отметив, что беспокойство инвесторов выше, чем должно быть.

После нескольких месяцев спекуляций и противоречивых комментариев и намеков со стороны различных нефтяных чиновников ОПЕК и производители, не входящие в ОПЕК, 30 ноября договорились о продолжении ограничения производства до конца 2018 г., как и ожидалось.

Но партнеры по сделкам также включали формулировку:

"Ввиду неопределенностей, связанных главным образом с предложением и, в определенной степени, ростом спроса, предполагается, что в июне 2018 г. возможность дальнейших действий по корректировке будет рассмотрена на основе преобладающих рыночных условий и прогресса, достигнутого в деле перебалансирования рынка нефти".

В примечании к исследованию в Goldman Sachs заявили, что среди участников сделки не было достигнуто консенсуса относительно ее продления и появились признаки ускорения перебалансировки спроса и предложения, что могло бы ослабить мотивацию к сокращению.