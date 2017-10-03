Цены на нефть останутся ниже $60 за баррель на долгое время - Fitch

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться ниже отметки $60 за баррель продолжительное время, полагают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Снижение производственных расходов в мире, значительный потенциал роста сланцевой добычи в США и способность этого сегмента быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия должны удерживать средние годовые цены на нефть ниже $60 за баррель в долгосрочной перспективе, - сообщается в обзоре агентства. - Но цены на нефть останутся неустойчивыми и могут периодически превышать наши оценки".

Fitch обновило прогнозы в рамках базового сценария развития события, чтобы отразить ограниченный потенциал повышения цен в долгосрочной перспективе.

"Мы также снизили наши прогнозы стоимости газа на британском National Balancing Point (NBP) в соответствии с нашими обновленными оценками стоимости нефти и ожидаем, что увеличение СПГ-мощностей в мире, вероятно, приведет к избытку предложения", - отмечается в сообщении.

Аналитики Fitch полагают, что меры ОПЕК по сокращению добычи поддержат цены, но маловероятно, что это приведет к реальному повышению котировок.

"Мы по-прежнему скептически относимся к эффективности снижения производства ОПЕК для балансировки спроса и предложения в ближайшем будущем, а также для существенного сокращения запасов нефти, учитывая исключение Ливии и Нигерии (добыча которых выросла с момента подписания соглашения), так и с низкой степенью выполнения обязательств", - говорится в обзоре.

По данным Международного энергетического агентства, средний показатель соблюдения договоренностей странами ОПЕК в июле снизился до 75% с почти 100% в начале года. Он улучшился до 82% в августе, но в целом Fitch ожидает, что средние показатели соблюдения во втором полугодии 2017 года и далее будут более слабыми, чем в первом полугодии.

Аналитики агентства снизили прогноз цены нефти марки WTI в 2018 году в рамках базового сценария до $50 за баррель с $52,5 за баррель, марки Brent - до $52,5 за баррель с $55 за баррель.

Кроме того, оценка стоимости газа на NBP на 2018-2019 годы была ухудшена на $0,5 за тыс. кубических футов. Долгосрочный прогноз цен был снижен до $5,75 с $6,5 за тыс. куб. футов.



Прогноз цен (нефть - $ за баррель, газ - $ за тыс. куб. футов):