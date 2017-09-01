Банки Уолл-стрит снизили прогнозы цен на нефть 4-й месяц подряд - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит ухудшили прогноз цен на нефть четвертый месяц подряд, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Четырнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце августа опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $54 за баррель в 2018 году, что на $1 ниже июльской оценки. Прогноз для WTI ухудшился на $2 - до $51 за баррель.

Сильное увеличение мировых запасов нефти оказывало давление на котировки на протяжении последних трех лет. Соглашение ОПЕК+, которое снизило мировую добычу нефти примерно на 2%, завершается в марте 2018 года, и по мере приближения этого срока у экспертов возникает все больше опасений, что перепроизводство снова станет серьезной угрозой.

Опрос WSJ проводился до того, как ураган "Харви" подорвал работу НПЗ в США, однако аналитики полагают, что положительное влияние стихийного бедствия на нефтяные цены будет ограниченным.

В ходе торгов в пятницу ноябрьский фьючерс на Brent подешевел на 1%, до $52,36 за баррель, а WTI с поставкой в октябре - на 1%, до $46,77 за баррель.

"Хотя мы ожидаем крайне умеренного дефицита предложения до конца текущего года, запасы в странах ОЭСР вряд ли в скором времени вернутся к среднему уровню за пять лет", - считает аналитик Jefferies Джейсон Гаммел.

"Мы все еще ожидаем, что цены ослабеют в следующем году, поскольку соглашение ОПЕК+ завершится, а рост добычи в США ускорится", - отмечает экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Том Пью.

Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что котировки останутся ниже $60 за баррель в 2019 году. При этом ожидания относительно средней стоимости Brent упали до $58,47 за баррель по сравнению с $59,6 за баррель в конце июля и $76 за баррель в августе прошлого года.