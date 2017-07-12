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Goldman видит риск падения цен на нефть WTI ниже $40
21:00 11.07.2017 |
Организация стран-экспортеров нефти должна увеличить объем сокращения производства, не сигнализируя о своих намерениях публично, чтобы потрясти инвесторов, говорится в обзоре банка от 10 июля. Без таких действий и в отсутствие свидетельств устойчивого снижения запасов и буровой активности в США цены на нефть WTI могут упасть ниже $40 за баррель, пишут Дамьен Курвален, Джеффри Карри и другие аналитики.
Goldman отмечает риск дальнейшего падения нефти, после того как в конце прошлого месяца банк снизил свой трехмесячный прогноз по американскому сорту нефти WTI с $55 до $47,50 за баррель. Впоследствии банк признал в другом обзоре, что в этом году он неверно оценил ситуацию на сырьевых рынках.
"Учитывая, что рынок устал ждать существенного сокращения запасов и все больше беспокоится о балансе [спроса и предложения] в следующем году, мы считаем, что для повышения цен потребуются незамедлительные драйверы: возникновение ощутимого дефицита физических поставок в краткосрочной перспективе и признаки устойчивого замедления активности на сланцевых месторождениях США в ближайшие недели", - сообщили аналитики Goldman, которых цитирует Bloomberg.
По мнению аналитиков, следующее заседание ОПЕК, на которое приглашены Ливия и Нигерия, даст еще одну возможность увеличить объемы сокращения добычи, но это должно быть сделано без предупреждения, чтобы повергнуть рынки в "шок и трепет".
Увеличение объема сокращений в настоящее время не рассматривается, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Тем не менее группа и другие страны пригласили Ливию и Нигерию на встречу в Санкт-Петербурге 24 июля, чтобы обсудить устойчивость их добычи, сообщил министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук.
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