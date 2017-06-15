Ирак меняет структуру мирового рынка нефти

Цены на нефть оказались под существенным давлением, после того как Международное энергетическое агентство сообщило о росте запасов нефти в развитых странах и понизило прогноз роста спроса на нефть.

Более того, на стоимость нефти давят риски того, что ОПЕК не сможет выполнить взятые на себя обязательства на фоне растущих противоречий внутри картеля. Ирак наращивает экспорт нефти в США, второй по величине мировой рынок импорта, так как есть признаки, что Саудовская Аравия выполнит обещание ограничить поставки.

Второй по величине производитель в ОПЕК отгрузил 12 млн баррелей нефти в США за первые 13 дней этого месяца, что на 50% выше, чем за тот же период в апреле или мае. Саудовские поставки упали примерно в полтора раза. Ирак не в полной мере соблюдает обязательства по соглашению ОПЕК по сокращению производства, отметил МЭА.

Тот факт, что Ирак решил не сокращать производство после заключения соглашения в ноябре, значит, что нет "ничего удивительного" в том, чтобы наблюдать рост поставок сейчас, отметил Джованни Стауново, аналитик из UBS Group AG.

Несмотря на то что Ирак находится среди стран ОПЕК, которые взяли на себя обязательство ограничить производство, чтобы устранить глобальное перенасыщение, есть признаки того, что он, тем не менее, может отвоевать свою долю на ключевых рынках импорта. Поставки нефти Ирака хлынули в США в конце мая и начале июня на фоне сокращения поставок Саудовской Аравии, по данным Управления энергетической информации. Ирак также обошел Саудовскую Аравию как поставщика номер один в Индии, наиболее быстрорастущего потребителя нефти.

Всплеск поставок должен отразиться на импорте в США где-то в конце июля. Танкеры из Персидского залива достигают Мексиканского залива или перерабатывающих центров на побережье США за 45 дней. Сейчас поставки могут снизиться, сделав ежемесячный объем отгружаемой нефти на 1 млн в день меньше по сравнению с показателем июня в первые 13 дней.

МЭА заявило в среду, что уровень соблюдения Ираком соглашения ОПЕК составляет около 55%, в то время как Саудовская Аравия входит в число стран, выполняющих соглашение в полной мере.

Помимо восьми танкеров, которые вышли из иракского нефтяного терминала Басра по направлению к США, есть еще семь, в отношении которых либо не указывается пункт их назначения, либо они идут в египетский Суэцкий канал. Некоторые из них могли бы пойти еще в США.

В то же время из Саудовской Аравии вышли три танкера по направлению к США с 6 млн баррелями нефти на борту. В мае было отгружено 14 млн баррелей.

Уменьшение саудовских поставок вполне согласуется с комментариями министра энергетики страны Халида Аль-Фалиха. По его словам, на заседании ОПЕК в конце мая королевство приняло решение о значительном сокращении поставок в США.

Поставки нефти Саудовской Аравией клиентам будут сокращены в июле по сравнению с уровнем июня.