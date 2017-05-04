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Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты
16:16 03.05.2017 |
Участники рынка практически полностью учли вероятность продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами в текущих котировках, поэтому цены на топливо могут резко упасть, если это не будет сделано, пишет The Wall Street Journal.
Так, аналитики крупнейших американских банков, включая Citigroup и JPMorgan, прогнозируют снижение цен до менее $40 за баррель, если заседание 25 мая в Вене не завершится продлением соглашения. В последний раз нефть стоила менее $40 за баррель более года назад.
В целом эксперты склоняются к тому, что исход переговоров будет положительным - о достижении предварительного консенсуса по данному вопросу говорилось еще в прошлом месяце. Кроме того, перспектива падения котировок грозит серьезным дефицитом бюджетов для нефтедобывающих стран.
Тем не менее, аналитики указывают, что предварительный консенсус еще не означает окончательного согласия, и подчеркивают, что стоит одной стране картеля отказаться от участия в соглашении, и оно не будет подписано.
Отказ основных поставщиков нефти на мировой рынок от наращивания добычи в свою очередь, может привести к повышению цен до $60 за баррель, что станет дополнительным стимулом для роста производства топлива в Штатах. По прогнозу Минэнерго США, в следующем году добыча в стране может вырасти до рекордных в истории 9,9 млн баррелей в сутки.
"Действия ОПЕК закладывают основу для избытка предложения в будущем", - заявили эксперты JPMorgan Chase.
Согласно среднему прогнозу аналитиков, опрошенных WSJ, средняя стоимость нефти марки Brent в 2017 году составит $57 за баррель, WTI - $55 за баррель.
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