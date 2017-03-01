Во вторник, 1 марта, на рынок вышло 13 компаний с 33 различными предложениями железнодорожных партий бензинов и ДТ в 8 пунктах отгрузки ресурса. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Широкое предложение на рынке крупного опта сохраняется с конца прошлой недели. В то же время цены на топлива практические не меняются. Так, средняя стоимость ДТ сегодня составила 23 100 грн/т. В пределах 100 грн/т подобная цена держится уже более двух недель. Стабильность цен определяется низкой волатильностью европейских котировок: стоимость дизтоплива в европейских портах за месяц колебалась в пределах всего $18/т. Также относительно устойчивым остается курс гривны на межбанковской бирже - 27,05-27,18 грн/$1.

Российское дизтопливо со станции Новоград-Волынский торгуется по 22 800-23 100 грн/т. При этом впервые с начала текущей недели его предлагает компания «Анвитрейд», которая является оператором автомобильных поставок ДТ с Новоград-Волынского и Смыги. Также трубопроводное ДТ выставляли: «Е.Коннект», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид», WOG и «Альянс Энерго Трейд».

Дизтопливо Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК, ОККО, «Темиртранс-Захид» и WOG. Дебютировала в крупном опте с мозырским ДТ по 23 000 грн/т николаевская компания «Кворум-Нафта», известная поставками морских партий нефтепродуктов в порт Николаева.

WOG и «Альянс Энерго Трейд» предлагали греческое зимнее ДТ в порту «Южный» и в порту Николаева соответственно. При этом цена у WOG на 500 грн/т выше - 24 000 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» также продает российский ресурс в «Южный» и выставляет его по 23 000 грн/т. Ресурс кременчугского НПЗ дороже - 23 700 грн/т.

На рынке сложилось широкое предложение бензинов. Что определяет некоторое повышение средних показателей по стране. Так, стоимость белорусского А-95 в крупном опте колеблется в диапазоне 29 100-29 500 грн/т у ОККО, ЗНГК и «НК Вест Ойл». Цены от «Укртатнафты» были существенно ниже - 29 000 грн/т. Шебелинская «пятерка» у «НП-Трейдинга» еще дешевле - 27 800 грн/т.

Средняя стоимость А-92 за счет увеличения предложения импортных продуктов незначительно выросла, и составляет 27 800 грн/т. Белорусский ресурс выставляли: «НК Вест Ойл», ЗНГК, «Темиртранс-Захид», ОККО и дебютант «Кворум» по 28 000-28 300 грн/т. «Укртатнафта» предлагает Евро-4 по 26 900 грн/т, а Евро-5 - по 27 850 грн/т. Шебелинский А-92 Евро-5 у «НП-Трейдинга» существенно дешевле - 26 800 грн/т.