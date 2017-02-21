Иван Кудинов, НефтеРынок

Хотя в 2016 году продажи топлива за наличные опустились с 3,14 млн т до 2,8 млн т, однако общая динамика свидетельствует об активизации рынка. Минимальное уменьшение говорит о начале нормализации украинского топливного сегмента.

В 2016 году, согласно данным Государственного комитета статистики, общее потребление бензинов и дизтоплива в Украине сократилось на 280 тыс. т (4%) и составило 7,53 млн т. Снижение пришлось на бензины, использование которых, по данным Госстата, сократилось на 10%, до 2,36 млн т. Потребление ДТ было на уровне 2015 года - 5,17 млн т против 5,2 млн т.

Однако данные импорта и производства свидетельствуют о другой тенденции, а именно о постепенной стабилизации и даже небольшом росте рынка. К примеру, по информации консалтинговой кампании UPECO, в 2016 году топливный баланс показал увеличение на 7%, с 7,51 млн т до 8,04 млн т. Рынок бензинов вырос с 2,08 млн т до 2,16 млн т, ДТ - с 5,45 млн т до 5,86 млн т.

В информации Госстата и данных о производстве и импорте выделяются две тенденции. Первая - отрицательная разница между импортированными и произведенными бензинами в сравнении с реализованными, которая составляет около 180 тыс. т. Частично «разлет» можно покрыть учетом остатков на нефтебазах (переходящий объем в конце 2015 года, по данным Госстата, был на уровне 82 тыс. т). Кроме того, на протяжении года не все участники розничного рынка исправно предоставляли информацию о своих продажах в органы статистики. Однако львиную долю «разницы» занимает рынок смесевых бензинов: процент приготовленных не на НПЗ бензинов хоть и существенно сократился, однако полностью не исчез.

В ситуации с ДТ наблюдалась обратная динамика - излишки. Сравнивая объемы произведенного и импортированного ДТ с потребленным, получаем профицит в 690 тыс. т, что соответствует полуторамесячному украинскому потреблению. По данным статистического ведомства, в конце 2015 года остатки ДТ на АЗС и у промпотребителей составили 283,4 тыс. т. Кто «съел» неучтенные объемы, можно только предполагать.

Методика расчетов

В подсчетах розничной реализации в 2016 году НефтеРынок опирался на анализ продаж бензинов и дизтоплива за наличные. Описывая розничные продажи, акцентируем внимание, что обзор охватывает не всю реализацию компаний, поскольку у многих сетевиков хорошо развита система корпоративной реализации. Следует также учитывать договоры с госкомпаниями на заправку коммерческого транспорта.

Дополнительным фактором, который повлиял на выбор издания, также стал розничный акциз. После введения в 2015 году акцизной ставки сначала в размере 5% от стоимости топлива, а потом ее фиксации на уровне €0,042/л большинство операторов рынка решили сделать свою отчетность менее прозрачной. Способов нашлось более чем достаточно: от перевода продаж в безнал, занижения объемов до уклонения от подачи отчетности в полном объеме.

Таким образом, по мнению консалтинговой компании UPECO, наличные продажи более правдиво отражают состояние дел на украинском топливном рынке, который избавляется от элементов стагнации. Однако их также не стоит абсолютизировать.

Топливная ССР

По подсчетам UPECO, наличные продажи бензина и дизельного топлива составили почти 2,81 млн т - на 9% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Так, продажи бензинов сократились до 1,62 млн т (754 тыс. т бензина А-92 и 834 тыс. т А-95), ДТ - 1,18 млн т.

Указанное количество топлива продавалось через 7 тыс. точек реализации. При пересчете в литры в прошлом году за наличные было реализовано около 2,2 млрд л бензинов и 1,41 млрд л дизельного топлива. Отметим, что часть реализации сумел «откусить» сжиженный газ, ведь теперь каждый третий литр продаваемого топлива на АЗС приходится на LPG.

Исходя из этих данных, НефтеРынок вывел среднесуточную реализацию (ССР) бензинов и дизельного топлива за наличные по брендам 2016 года и сравнил ее с аналогичным периодом прошлого года.

В минувшем году главными по продаже бензинов и ДТ за наличные являются Киев и Киевская область (около 16,5%). За ними следуют Львовская (8,6%), Одесская (7,3%), Днепропетровская (7,2%), Закарпатская (5,7%), Запорожская (4,6%) и Харьковская (4,4%) области. В структуре розничных продаж стоит выделить продажу альтернативного топлива (более 30% спирта), реализация которого уменьшилась на 44%, до 28 тыс. т, из-за увеличения акцизов на биобензины до €162/тыс. л.

Как и несколько лет подряд, основными продавцами спиртосодержащих нефтепродуктов в Украине стали сети АЗС «БРСМ-Нафта», KLO и «Привата». В конце 2015 года продажи спиртового литовского бензина начинал WOG. Однако эффект от его реализации для компании был минимальным и проект пришлось закрыть. В конце весны 2016 года с новым продуктом на рынок вышла восточная «Параллель». Компания стала продавать альтернативный бензин на восьми АЗС в Запорожской области.

Суточная стабилизация

Вот уже на протяжении нескольких лет лидером продаж бензинов и дизельного топлива через канал АЗС стала KLO. Секретом успеха сети является расположение заправок. Более 90% АЗС «клошников» сконцентрированы в Киеве и Киевской области, которые являются лидерами проливов. Однако в сравнении с 2015 годом реализация за наличные у компании по непонятным причинам уменьшилась на 30%, с 6,1 т до 3,67 т. Возможно, в KLO решили уделить особое внимание безналичным продажам, переведя реализацию на смарт-карты и талоны. Скромность, очевидно, мешает KLO признаться в происхождении топлива, потому что оператор позиционирует себя как продавец прежде всего литовских нефтепродуктов, а не приготовленных на нефтебазах смесевых бензинов.

Тем не менее сеть активно развивается. В 2016 году она пополнилась новым объектом в Киеве, в итоге к концу 2016 года сеть заправок столичного оператора увеличилась до 61 объекта. Отметим, что уже в начале этого года была открыта еще одна станция в Киевской области. В компании на 2017 год пока рассматривают реконструкцию нескольких существующих комплексов.

На второе после KLO место по проливам поднялся SOCAR. Ушедший год компания закрыла с суточным результатом в 3,63 т. Отметим, что в 2016 году сеть компании увеличилась с 57 до 59 АЗС. В свою очередь по сравнению с прошлым годом розничная реализация за наличные у дочернего предприятия госкомпании Азербайджана уменьшилась на 2%.

Третью позицию с результатом 3,35 т топлива в сутки занимает «Концерн Галнафтогаз», который управляет более чем 400 АЗК под брендом ОККО. Однако по сравнению с прошлым годом у «галлов» среднесуточные прокачки снизились на 5,3%. В 2015 году именно ОККО была главным ньюсмейкером по открытию новых АЗС. За указанный период сеть увеличилась более чем на 10 пунктов.

Со второго на пятое место сместилась «БРСМ-Нафта». За год компания увеличила количество станций на 12 объектов - до 179. При этом в сравнении с прошлым годом оператор сократил показатели ССР почти на 38,5%. Уменьшение происходило как на фоне общеукраинского снижения, так и за счет роста потребления сжиженного газа, в реализации которого сеть является бесспорным лидером. Отметим, основными потребителями топлив «БРСМ-Нафты» выступают автомобилисты среднего и лоукост-сегмента. Эта прослойка автолюбителей болезненно реагировала на рост цен и, как следствие, переходила с бензина на газ, тем самым увеличивая его реализацию по сети.

Кроме того, на показатели компании повлияли действия налоговиков, которые с начала ноября 2016 года под различными предлогами стали останавливать АЗС оператора. Так, в конце прошлого года количество остановленных заправок «БРСМ-Нафты» доходило до 90 (!) объектов. Поводы для «кошмара» БРСМ находились разные, но по формату это больше напоминает рейдерский захват с помощью админресурса.

Перед «БРСМ-Нафтой» расположилась сеть UPG («Укрпалетсистем»). По сравнению с прошлым годом ССР у ретейлера увеличилась на 27%, до 2,68 т. Рост наличных продаж произошел за счет удачно выстроенного маркетинга, а также ценовой политики. UPG продавала белорусское топливо по демократичным ценам, тем самым увеличивая пул лояльных клиентов. Кроме того, в прошлом году у «Укрпалетсистем» стабильно высокие результаты и в безналичных продажах.

За указанный период компания построила «с нуля» пять собственных АЗК, доведя общее количество станций до 56 объектов. В UPG сообщили, что с открытием новых заправок «Укрпалетсистем» уходит от арендованных комплексов.

Отметим, что в кризис наиболее активно занимались строительством новых АЗС три компании - SOCAR, ОККО и UPG.

На шестом месте по розничной реализации сеть АЗС WOG, которая управляет порядка 480 станциями. В 2016 году сеть увеличилась на три АЗС - две заправки были открыты в Полтавской области и одна в Киеве. В январе-декабре прошлого года ССР ретейлера не изменилась и составила приблизительно 2,1 т. Отметим, что указанная цифра отображает реализацию только за наличные, а WOG лидирует среди всех операторов по безналичным расчетам и продажам по талонам. Согласно данным UPECO, доля продаж компании по безналу составляет около 60% от общей реализации.

В ушедшем году на 8,8%, до 1,7 т, просела суточная реализация на заправках ГК «Приват» (управляет АЗС ANP, «Авиас», «Мавекс», Sentosa и др., а также частично «Укрнафта», где у компании 43% акций). По информации из мобильного приложения «Авиас», на сегодняшний день в сети работает около 1 535 АЗС. С конца 2015 года группа компаний стала уделять внимание не только низким ценам на топливо, но и реконструкциям заправок в киевском регионе. По данным НефтеРынка, в «Привате» намерены полностью преобразить свой киевский участок и посоревноваться в столичном регионе с операторами премиум-сегмента.

За отчетный период наблюдалась стабилизация ССР в сети из 90 АЗС, которые работают под брендом «Маркет» («Закарпатнефтепродукт-Мукачево»). В 2016 году у закарпатцев прокачки показали рост на 4,3%, до 1,12 т. Впрочем, для увеличения продаж сети явно не хватает маркетинга, который уже освоили почти все конкуренты.

На 45% произошел прирост у ПИИ «АМИК Украина». За отчетный период сеть АЗС, которая ранее принадлежала «Лукойлу», нарастила реализацию на 0,89 т, до 1,29 т в сутки. Во многом на руку новым владельцам стали акции «Ценоприз по средам» и «Скидки в выходные», которые действовали до середины 2016 года. Однако, несмотря на стабилизацию продаж и даже рост, в конце 2016 года по непонятным причинам компания стала избавляться от своих активов, сдавая их в аренду.

АМИКу пока далеко до показателей розничных и оптовых продаж, которые должны быть у сети с количеством около 220 объектов и выгодным расположением. К примеру, даже в кризисный 2014 год бывший собственник, ПИИ «Лукойл-Украина», проливал около 2,8 т в сутки.

Динамику увеличения показали продажи у «Параллели». В прошлом году розничная реализация компании за наличные сократились на 7%, до 1,12 т. Однако у оператора отметили, что общие объемы увеличились на 8% благодаря росту корпоративных продаж за безнал. Сейчас топливо «Параллели» поставляется на 61 АЗС в восточном регионе.

На 27%, до 0,99 т, просела реализация у англо-голландской Shell, работающей в Украине совместно с российским «Альянсом». Сейчас компания продолжает проводить реструктуризацию своих активов, что отражается на количестве АЗС и, соответственно, на объемах продаж. Так, в 2016 году количество заправок Shell сократилось со 137 до 135 и, возможно, будет уменьшаться далее.

Однако хуже всего обстоят дела у бывших активов «Роснефти» - сетей АЗС ТНК, Formula, «Золотой гепард». В 2016 году «танкисты» через 141 АЗС в среднем продавали 1,02 т бензинов и ДТ, что почти на 40% меньше, чем в 2015 году. Снижение не смог остановить новый менеджмент от Proton Energy, даже несмотря на преференции в поставках российского топлива в Украину. Кроме того, не был начат и ребрендинг сети, который ранее анонсировали в компании.

Акциз сняли с пистолета

В целом прошедший год запомнился борьбой участников рынка с розничным акцизом, эффективность взимания которого так и не была доказана властью. Согласно подсчетам консалтинговой компании UPECO, в период действия акциза «на пистолете» только около 40% участников бензинового рынка добросовестно его уплачивали. Остальные либо на платили вовсе, либо находили лазейки, как обойти акциз.

Из-за этого в 2015-2016 годах между налоговиками и операторами прошла масса судебных споров о том, платить или не платить акциз с корпоративных продаж. Чаще всего Фемида была на стороне ретейлеров. Посчитав реализацию и увидев провал своей политики, в конце 2016 года Министерство финансов со скрипом согласилось на перенос розничного акциза в базовую ставку при импорте и производстве топлив.

Таким образом, вследствие стабилизации экономической ситуации, которая, впрочем, далека от подъема, в январе-декабре 2016 года динамика розничных продаж нефтепродуктов выровнялась, падение проливов замедлилось, а у некоторых даже показало увеличение.

В этом году на рынке продолжится череда изменений, начавшаяся несколько лет назад. В первую очередь это будет касаться сжиженного газа, который продолжит теснить бензины и менять структуру топливного рынка. Кроме того, хотя топливная реализация и показала стабилизацию, о показателях 2013 года «бензинщикам» можно не мечтать в ближайшие пять лет.

