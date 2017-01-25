Наибольший рост спроса на нефть к началу 2030-х годов обеспечат предприятия нефтехимии, хотя основным потребителем нефти по-прежнему останется транспортный сектор, пишет BP в опубликованном в среду прогнозе развития мировой энергетики до 2035 года.

"Возможность того, что важнейшим источником роста спроса на нефть в 2030-е годы будет не топливо для автомобилей, грузовиков и самолетов, а использование сырья в производстве других продуктов, таких как пластик и волокна, представляет собой серьезное изменение", - заявил экономист группы ВР Спенсер Дейл.

Ожидается, что доля транспорта в потреблении нефти сохранится на уровне 60%. По оценке компании, на транспорт приходится примерно две трети роста спроса на нефть. В рамках этой оценки спрос на нефть для автотранспорта вырастет примерно на 4 млн бар/сут. при удвоении мирового автопарка.

"Влияние электромобилей вместе с другими элементами революции в сфере мобильности, такими как беспилотные автомобили, каршеринг и карпулинг, остается одной из главных неопределенностей при формировании долгосрочного прогноза по нефти", - говорит С.Дейл.

В целом, BP прогнозирует, что спрос на нефть будет расти в среднем на 0,7% в год, но темпы роста до 2035 года будут постепенно замедляться. Весь рост спроса на нефть в течение прогнозного периода будет обеспечен развивающимися рынками, на Китай придется половина прироста спроса.

BP обращает внимание, что замедление темпов роста спроса на нефть контрастирует с избытком мировых ресурсов нефти. По оценке компании, изобилие нефти может привести к тому, что страны с низкой себестоимостью добычи (ближневосточные члены ОПЕК, Россия, США) могут использовать свои конкурентные преимущества, чтобы увеличить долю на рынке, вытесняя производителей с более высокой себестоимостью добычи.

