Финансовые новости
- |
- 25.01.17
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Наибольший рост спроса на нефть на нефть к 2030 г обеспечит нефтехимия, но транспорт останется основным потребителем - BP
18:15 25.01.2017 |
Наибольший рост спроса на нефть к началу 2030-х годов обеспечат предприятия нефтехимии, хотя основным потребителем нефти по-прежнему останется транспортный сектор, пишет BP в опубликованном в среду прогнозе развития мировой энергетики до 2035 года.
"Возможность того, что важнейшим источником роста спроса на нефть в 2030-е годы будет не топливо для автомобилей, грузовиков и самолетов, а использование сырья в производстве других продуктов, таких как пластик и волокна, представляет собой серьезное изменение", - заявил экономист группы ВР Спенсер Дейл.
Ожидается, что доля транспорта в потреблении нефти сохранится на уровне 60%. По оценке компании, на транспорт приходится примерно две трети роста спроса на нефть. В рамках этой оценки спрос на нефть для автотранспорта вырастет примерно на 4 млн бар/сут. при удвоении мирового автопарка.
"Влияние электромобилей вместе с другими элементами революции в сфере мобильности, такими как беспилотные автомобили, каршеринг и карпулинг, остается одной из главных неопределенностей при формировании долгосрочного прогноза по нефти", - говорит С.Дейл.
В целом, BP прогнозирует, что спрос на нефть будет расти в среднем на 0,7% в год, но темпы роста до 2035 года будут постепенно замедляться. Весь рост спроса на нефть в течение прогнозного периода будет обеспечен развивающимися рынками, на Китай придется половина прироста спроса.
BP обращает внимание, что замедление темпов роста спроса на нефть контрастирует с избытком мировых ресурсов нефти. По оценке компании, изобилие нефти может привести к тому, что страны с низкой себестоимостью добычи (ближневосточные члены ОПЕК, Россия, США) могут использовать свои конкурентные преимущества, чтобы увеличить долю на рынке, вытесняя производителей с более высокой себестоимостью добычи.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
|НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет более чем на 1% на снижении спроса на безопасные активы
|Нефть дешевеет на росте запасов в США, Brent торгуется у $55 за баррель
|Наибольший рост спроса на нефть на нефть к 2030 г обеспечит нефтехимия, но транспорт останется основным потребителем - BP
"Возможность того, что важнейшим источником роста спроса на нефть в 2030-е годы будет не топливо для автомобилей, грузовиков и самолетов, а использование сырья в производстве других продуктов, таких как пластик и волокна, представляет собой серьезное изменение", - заявил экономист группы ВР Спенсер Дейл.
|Как нардепы собираются регулировать рынок земли
|Налоговые платежи в госбюджет-2017 вырастут на 19,2% - глава ГФС
|Транспортные предприятия Украины в 2016г увеличили перевозку грузов на 3,8% - Госстат
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
Это интересно
|Aston Martin придумал новый логотип
|Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
|Пойман человек, укравший ведро с золотом в США
В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.
|Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора
|Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?