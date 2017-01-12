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Откуда на рынке взялась лишняя нефть?
13:50 11.01.2017 |
Рынок нефти предстает во всей красе. Спекулянты за последние годы настолько привыкли к сильным движениям, что теперь едва ли не каждое падение оборачивается обвалом.
За первые два дня недели котировки смеси Brent потеряли почти 6%, причем, что характерно, падение начинается исключительно в американскую сессию. Сейчас баррель североморской смеси стоит уже $53,7. Где остановится цена, сейчас сказать достаточно сложно.
Что же стало фактором для падения? СМИ в начале недели пытались раскручивать различные истории: от невыполнения странами ОПЕК соглашения по сокращению добычи до нового бума американского сланцевого сектора.
Но все это на самом деле не играет абсолютно никакой роли. Главное - это денежный фактор, и если игра на повышение более не интересна спекулянтам, можно придумать любой повод.
Появляется и другая информация, которая больше похожа на правду: агрессивно распродаются запасы нефти из плавучих хранилищ. Но с чем это связано? Опять же со спекулятивной составляющей.
Когда на рынке фьючерсов наблюдается так называемое контанго, то есть дальние контракты торгуются существенно дороже ближних, крупные трейдеры арендуют танкеры и заполняют их нефтью, продают дальние фьючерсы и уже затем поставляют нефть из этих танкеров в рамках проданного контракта.
Суть в том, что хранение в танкере обходится дешевле, чем хранение в нефтехранилище на суше, а разница в цене контрактов обеспечивает необходимую прибыль. Обычно такая схема рушится, если поднимается стоимость аренды танкера либо в случае сокращения разницы в ценах между дальними и ближними фьючерсами.
Так, например, разница в контрактах с поставкой через год и текущей ценой в конце прошлого года достигала $4, однако сейчас она уже менее $2, и эта разница не отбивает затраты трейдеров на хранение нефти.
Эксперты полагают, что в ближайшее время на рынок поступит еще больше нефти с плавучих хранилищ.
Негатива добавили и данные по запасам от Американского института нефти. Запасы продолжают расти: за прошедшую неделю общие коммерческие запасы нефти увеличились на 1,53 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,69 млн баррелей, ну а запасы дистиллятов - и вовсе на 5,5 млн баррелей.
Аналитики Управления энергетической информации при Министерстве энергетики США повысили прогноз по средней стоимости нефти марок Brent и WTI в 2017 и 2018 гг.
В опубликованном ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA прежние прогнозные оценки по стоимости нефти в этом году были пересмотрены в сторону более высоких значений.
В частности, согласно новым оценкам экспертов EIA котировки нефти марки Brent в 2017 г. в среднем составят $53,50 за баррель, в 2018 г. - $56,18 за баррель. До этого в Минэнерго США прогнозировали, что в 2017 г. котировки Brent в среднем будут составлять $51,66.
По нефти сорта WTI прогноз на 2017 г. был повышен с $50,66 до $52,50 за баррель. В 2018 г. по марке WTI прогнозируется рост цен до $55,18 за баррель.
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