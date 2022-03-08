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Лондонская биржа металлов отменила торги никелем после удвоения цены
16:19 08.03.2022 |
Лондонская биржа металлов отменила все торги никелем, когда цены удвоились за считанные часы.
Об этом передает reuters.
"Текущие события беспрецедентны"" - говорится в уведомлении для членов биржи. "Приостановка рынка никеля создала ряд проблем для участников рынка, которые необходимо решить".
Напоминаем:
Цены на никель на бирже в Лондоне зафиксировали рекордный рост на фоне растущих опасений, что производство в России будет остановлено после вторжения РФ в Украину.
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