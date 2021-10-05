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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Подорожание кремния на 300 % обусловило новый ценовой шок во всём мире

13:59 05.10.2021 |

Сырьевые рынки

 

Кремний, второй по распространённости элемента на Земле, оказался в дефиците, что создало угрозу множеству промышленных отраслей: от автомобильных запчастей до компьютерных компонентов. В целом ситуация неблагоприятна для всей мировой экономики.

Нехватка металлического кремния, вызванная сокращением производства в Китае, привела к росту цен на 300 % менее чем за два месяца. Это породило очередной сбой, который повлияет на цепочки поставок и станет причиной перебоев в снабжении электроэнергии - влияние этих эффектов на бизнес и потребительский сектор трудно переоценить. Дефицит кремния отражает влияние энергетического кризиса на экономику в целом. Сокращение производства в Китае - а это крупнейший производитель кремниевой продукции в мире - стало результатом всесторонних усилий по снижению энергопотребления.

На кремний приходится 28 % земной коры (по массе), но продукция на его основе отличается очень большим разнообразием. Он используется в производстве компьютерных чипов, автомобильных запчастей, стекла и бетона. В очищенном виде он используется в солнечных батареях. Кроме того, он служит сырьём для силикона, который широко применяется в медицине, производстве герметиков, дезодорантов и предметах домашнего обихода. Дефицит вызывает особую тревогу в автопроме, где сплавы кремния и алюминия используются для производства блоков двигателей и других деталей. Ещё одной пострадавшей отраслью может стать химическая промышленность.

Металлический кремний получают путём нагревания в печи обычного песка и кокса. За последние два десятилетия цена на данный ресурс колебалась в пределах от 8 до 17 тыс. юаней (от $1200 до $2600) за тонну. Затем производителям в провинции Юньнань было предписано сократить производство на 90 % от августовского уровня с сентября по декабрь, что обусловлено ограничениями в поставках электроэнергии, вызванными, в свою очередь, нехваткой гидроэнергетических ресурсов и программами по повышению энергоэффективности. В итоге цены выросли до отметки 67 300 юаней ($10 439,37) за тонну.

Подорожание кремния на 300 % обусловило новый ценовой шок во всём мире

 Динамика цен на металлический кремний

Провинция Юньнань является вторым по величине производителем Китая, на долю которого приходится более 20 % продукции. Провинция Сычуань с 13-процентной долей занимает третье место, и здесь также наблюдаются ограничения. Синьцзян-Уйгурский автономный район, занимающий лидирующую позицию, пока работает на прежнем уровне. Помимо кремния, сейчас отмечается рост цен на нефть и металлы, преимущественно медь и алюминий. В результате у представителей бизнеса остаются два варианта: смириться с растущими издержками или переложить их на клиентов. Но любой из двух вариантов уже едва ли сможет сдержать эффекты инфляции и сокращение темпов экономического роста по всему миру.

Дефицит уже коснулся отрасли солнечной энергетики. При воздействии едких химических веществ и высоких температур металлический кремний превращается в поликремний, основной компонент солнечных панелей. Цена на данный ресурс в минувшую среду подскочила на 13 % до $32,62 за 1 кг, и это самый высокий уровень с 2011 года. С начала июня 2020 года материал подорожал более чем на 400 %, поскольку стремительный рост спроса на солнечную энергию вынудил перерабатывающие предприятия выйти на полную мощность. Однако в данной отрасли подорожание сырья повлияет на цену конечного продукта не так сильно: рентабельность у производителей поликремния в этом году очень высока, а это значит, что рост цен на сырьё будет амортизироваться рыночными эффектами.

Наконец, кремний активно применяется в алюминиевых сплава. Он используется в продукции самого разного рода, от автомобильной промышленности до бытовой техники. Ожидается, что цены останутся на высоком уровне до следующего лета, после чего прогнозируется рост производства. В этом уверен старший аналитик Shanghai Metals Market Ян Сяотин (Yang Xiaoting), он указывает на высокий спрос в таких отраслях как солнечная энергетика и электронная продукция.
По материалам: 3DNews
 

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