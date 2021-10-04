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Литий стремительно дорожает на фоне увеличения продаж электромобилей
17:59 04.10.2021 |
Спрос на электромобили быстро растёт, но его сдерживает нехватка лития - материала, критически важного для аккумуляторных батарей для электромобилей.
По прогнозам, в этом году продажи электромобилей во всём мире вырастут на 90% по сравнению с 2020 годом и превысят 6 млн штук. Объём продаж на трёх крупнейших рынках электромобилей - в США, ЕС и Китае - вырастет на 150-200%.
Хотя производство аккумуляторов ещё не упёрлось в возможности мощностей, их поставки отстают от потребностей производителей электромобилей. Поставщикам аккумуляторных материалов на расширение производственной мощности обычно требуется от одного до двух лет и около 110 млн долларов капитальных затрат в расчёте на каждый ГВт·ч ёмкости произведённых батарей. Большие затраты времени и капитала подразумевают заблаговременное планирование, и поставщики материалов для аккумуляторов не спешат расширять производство, помня ситуацию с перепроизводством в 2018 году. Тем временем из-за исчерпания запасов в этом году стоимость материалов для аккумуляторов выросла.
С января по сентябрь этого года цена на карбонат лития выросла на 171%, на гидроксид лития - на 173%, на гексафторфосфат лития - на 273%. Другие материалы тоже подорожали, хотя и в меньшей степени: кобальт - на 34%, никель - на 21%.
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