De Beers вновь повысила цены на алмазы, в пятый раз с декабря - Rapaport

De Beers повысила цены на алмазное сырье в пятый раз за восемь месяцев, пользуясь ростом рынка на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, сообщает агентство Rapaport.

Цены на алмазы в первый день июльского сайта, который начался на этой неделе, возросли на 4-5%. Алмазы более 1 карата подорожали на 5% и выше, в то время как более мелкие камни - примерно на 3%.

Решение De Beers базируется на общем низком уровне запасов в системе и росте цены на бриллианты. "De Beers очень довольны, потому что они знают, что продадут товар за секунду", - сообщил один из источников агентства.

Сейчас цены на алмазы намного выше, чем до пандемии. Рост начался с декабря 2020 года, после чего цены повышались в январе, феврале и июне, особенно в крупных категориях.

Высокая активность на рынке алмазов отражает растущие розничные продажи в США и Китае и дефицит алмазного сырья. "АЛРОСА" в июле прогнозировала наступление долгого периода структурного дефицита, в течение которого предложение не будет соответствовать спросу, из-за ограниченности запасов у добывающих компаний и предприятий среднего сегмента.

Ряд сайтхолдеров, при этом, сомневается в устойчивости рынка в настоящее время. "Рынок алмазного сырья совершает необоснованные скачки. Товар продается только потому, что он есть", - говорит один из собеседников Rapaport. Цены на алмазы подскочили, поскольку покупатели стремятся восполнить пробелы в товарных запасах, в то время как сайтхолдеры могут перепродавать продукцию De Beers на вторичном рынке со значительными наценками.

De Beers ввела в действие стандартную политику обратного выкупа, позволяющую клиентам продавать до 10% товара в каратах обратно по согласованной цене. Тем не менее, инсайдеры ожидают, что клиенты De Beers скупят все алмазы, предлагаемые в ходе торгового цикла на этой неделе.

