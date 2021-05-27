Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

В том числе были улучшены оценки на 2021-2022 гг. для цветных металлов и золота, а также для железной руды. Долгосрочные прогнозы остались без изменения.

"Мы повысили ожидания для меди в связи с исключительно сильными ценовыми условиями в этом году, которые поддерживаются низкими запасами, восстановлением экономики, мерами стимулирования и ожиданиями роста среднесрочного спроса в связи с энергопереходом, - говорится в сообщении Fitch. - Мы ожидаем некоторой коррекции цен во втором полугодии 2021 года из-за ослабления спроса, меньшего количества возможных перебоев в поставках и роста добычи. Мы ожидаем, что в 2021-2022 годах рынок будет в значительной степени сбалансированным".

Высокая стоимость железной руды на спотовом рынке обусловлена значительным спросом со стороны Китая. Однако эксперты агентства ожидают коррекции цен вниз позднее в текущем году. Поставки руды незначительно выросли в 2021 году, но рынок продолжает испытывать дефицит этого сырья.

Аналитики прогнозируют рост предложения со стороны основных производителей руды, что должно сбалансировать рынок в средне- и долгосрочной перспективе.

Запасы цинка снижаются, что поддерживает краткосрочные цены. Тем не менее, Fitch ожидает, что в долгосрочной перспективе поставки с рудников будут расти и догонят спрос.

Коксующийся уголь стал единственным сырьем, краткосрочные прогнозы для которого были снижены.

"Спотовые цены в Австралии не оправдали наших предыдущих предположений из-за запрета Китая на поставки в эту страну. Однако мы ожидаем, что рынок несколько нормализуется, поскольку либо КНР ослабит запрет, либо больше неавстралийских поставок переместится в Китай. Таким образом, мы сохранили ценовые допущения на период после 2021 года без изменений", - говорится в сообщении Fitch.



Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):





Сырье: 2020г 2021г 2021г 2022г 2022г 2023г 2023г 2024г 2024г долгосрочный прогноз - - старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый никель 13789 15000 16500 14000 15000 14000 14000 14000 14000 15000 15000 медь 6181 7200 9000 6700 7500 6700 6700 6700 6700 6700 6700 цинк 2376 2500 2800 2200 2400 2100 2100 2100 2100 2100 2100 алюминий 1701 1950 2200 1850 2000 1850 1900 1900 1900 1900 1900 золото, $ за унцию 1771 1600 1700 1400 1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 коксующийся уголь 123 135 130 135 135 140 140 140 140 140 140 энергетический уголь, Австралия 61 72 81 66 70 66 68 66 66 63 63 энергетический уголь, Китай 82 91 106 76 85 76 81 76 76 74 74 железная руда, Китай 108 125 160 90 100 80 80 70 70 70 70







