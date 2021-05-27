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Информация об агентстве
Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
08:15 27.05.2021 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
В том числе были улучшены оценки на 2021-2022 гг. для цветных металлов и золота, а также для железной руды. Долгосрочные прогнозы остались без изменения.
"Мы повысили ожидания для меди в связи с исключительно сильными ценовыми условиями в этом году, которые поддерживаются низкими запасами, восстановлением экономики, мерами стимулирования и ожиданиями роста среднесрочного спроса в связи с энергопереходом, - говорится в сообщении Fitch. - Мы ожидаем некоторой коррекции цен во втором полугодии 2021 года из-за ослабления спроса, меньшего количества возможных перебоев в поставках и роста добычи. Мы ожидаем, что в 2021-2022 годах рынок будет в значительной степени сбалансированным".
Высокая стоимость железной руды на спотовом рынке обусловлена значительным спросом со стороны Китая. Однако эксперты агентства ожидают коррекции цен вниз позднее в текущем году. Поставки руды незначительно выросли в 2021 году, но рынок продолжает испытывать дефицит этого сырья.
Аналитики прогнозируют рост предложения со стороны основных производителей руды, что должно сбалансировать рынок в средне- и долгосрочной перспективе.
Запасы цинка снижаются, что поддерживает краткосрочные цены. Тем не менее, Fitch ожидает, что в долгосрочной перспективе поставки с рудников будут расти и догонят спрос.
Коксующийся уголь стал единственным сырьем, краткосрочные прогнозы для которого были снижены.
"Спотовые цены в Австралии не оправдали наших предыдущих предположений из-за запрета Китая на поставки в эту страну. Однако мы ожидаем, что рынок несколько нормализуется, поскольку либо КНР ослабит запрет, либо больше неавстралийских поставок переместится в Китай. Таким образом, мы сохранили ценовые допущения на период после 2021 года без изменений", - говорится в сообщении Fitch.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2020г
|2021г
|2021г
|2022г
|2022г
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|долгосрочный
|прогноз
|-
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|13789
|15000
|16500
|14000
|15000
|14000
|14000
|14000
|14000
|15000
|15000
|медь
|6181
|7200
|9000
|6700
|7500
|6700
|6700
|6700
|6700
|6700
|6700
|цинк
|2376
|2500
|2800
|2200
|2400
|2100
|2100
|2100
|2100
|2100
|2100
|алюминий
|1701
|1950
|2200
|1850
|2000
|1850
|1900
|1900
|1900
|1900
|1900
|золото, $ за унцию
|1771
|1600
|1700
|1400
|1500
|1200
|1200
|1200
|1200
|1200
|1200
|коксующийся уголь
|123
|135
|130
|135
|135
|140
|140
|140
|140
|140
|140
|энергетический уголь, Австралия
|61
|72
|81
|66
|70
|66
|68
|66
|66
|63
|63
|энергетический уголь, Китай
|82
|91
|106
|76
|85
|76
|81
|76
|76
|74
|74
|железная руда, Китай
|108
|125
|160
|90
|100
|80
|80
|70
|70
|70
|70
|
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