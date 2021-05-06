Индекс стоимости фрахта Baltic Dry взлетел до максимума за 11 лет

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, поднялся до максимальной отметки за 11 лет.

Значение индикатора в среду достигло 3157 пунктов, увеличившись за последний месяц более чем на 50%.

Эксперты обуславливают это повышением спроса на сырье по всему миру и некоторой нехваткой судов, пишет Montel News.

"В независимости от сектора - железная руда, уголь или даже зерно - везде мы наблюдаем очень сильные движения, - сказал аналитик одного из крупных судовых брокеров. - Кроме того, многие товары идут мелкими партиями, например, пиломатериалы впервые за много лет отправляются из Скандинавии в США".

Он также отметил снижение эффективности работы в некоторых портах, из-за чего, например, задержки с разгрузкой угля в Индонезии достигают шести недель.

"Спрос на большинство сырьевых товаров стремительно растет плюс дорожает нефть, а вокруг много дешевых денег", - заявил сырьевой аналитик, указав на "оптимистичные настроения" на рынках.

Представители Arrow Shipbroking Group отмечают, что "рекордные цены на сырье и сильные фундаментальные факторы не предполагают никаких признаков" ослабления спроса. При этом они сообщили о том, что некоторые экспортеры испытывают трудности с поиском свободных судов.

