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Выплавка стали в мире в марте-2021 выросла на 15,2% к марту-2020 - Worldsteel
20:13 22.04.2021 |
Выплавка стали в марте текущего года возросла на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 169,2 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel) в четверг.
При этом первая десятка стран-производителей стали по итогам марта-2021 выглядит следующим образом: Китай (94 млн тонн, рост на 19,1% к марту-2020), Индия (10 млн тонн, рост на 23,9%), Япония (8,3 млн тонн, рост на 4,6%), США (7,1 млн тонн, рост на 1%), РФ (6,6 млн тонн, рост 9,4%), Южная Корея (6,1 млн тонн, "плюс" 4,7%), Германия (3,6 млн тонн, рост на 10,4%), Турция (3,4 млн тонн, "плюс" 9,2%), Бразилия (2,8 млн тонн, рост на 4,1%) и Иран (2,6 млн тонн, рост на 10,7%).
За три месяца-2021 выплавка стали в мире возросла на 10% по сравнению с первым кварталом-2020 - до 486,9 млн тонн.
По итогам первого квартала 2021 года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (271 млн тонн, рост на 15,6%), Индия (29,6 млн тонн, "плюс" 10,4%), Япония (23,7 млн тонн, снижение на 1,7%), США (20,4 млн тонн, "минус" 6,3%), РФ (18,9 млн тонн, рост на 4,4%), Южная Корея (17,6 млн тонн, рост на 3,8%), Германия (10 млн тонн, "рост" на 1,7%), Турция (9,8 млн тонн, "плюс" 9,5%), Бразилия (8,7 млн тонн, увеличение на 6,2%) и Иран (7,5 млн тонн, больше на 10,7%).
Как сообщалось, по итогам 2020 года первая десятка стран-производителей стали выглядела так: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).
В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.
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