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В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития
17:58 23.03.2021 |
Потребность в литии, как ожидается, будет расти в геометрической прогрессии. Однако до сих пор производство этого химического вещества сосредоточено в Южной Америке, Китае и Австралии. Но вскоре это изменится. Развитые страны ищут возможность экологически чистой добычи лития на своих территориях. Этим заняты в Германии, и этим начинают заниматься в США.
Подразделение New Energy нефтесервисного гиганта Schlumberger сообщило о подготовке к запуску в Неваде (США) опытной установки NeoLith Energy для экологически чистой добыче лития. На разработку технологии и оборудования компания потратила $15 млн и столько же вложит в монтаж и запуск установки в эксплуатацию. Сейчас идёт этап сбора разрешений на эксплуатацию оборудования. Запуск в работу ожидается до конца текущего года.
Установка NeoLith Energy будет производить литий повышенной чистоты из естественных подземных резервуаров с жидкими растворами (рассолами) солей лития. Заявлена чрезвычайно высокая эффективность добычи и экологическая чистота уникального дифференцированного процесса прямого извлечения лития (DLE). На добычу очищенного химического вещества будет уходить несколько недель, а не 12 месяцев и более как в случае распространённых сегодня в мире технологий добычи.
Кроме того, для добычи и переработки сырья техпроцесс DLE потребует на 85 % меньше воды, чем в случае современных методов добычи лития из рассола. Природное сырьё будет использоваться максимально эффективно с минимальным вредом для окружающей среды. Эксплуатация опытной установки позволит разработать промышленную установку большой производительности с учётом всех выявленных недостатков. Пройдёт, вероятно, два-три года, прежде чем в США заработают самые передовые в мире комплексы по добыче лития, а пока придётся мириться с Китаем.
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