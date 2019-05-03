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Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов
12:15 03.05.2019 |
По сообщению информагентства Reuters, на днях в Вашингтоне прошла закрытая конференция с участием представителей правительства США, законодателей, юристов, добывающих компаний и ряда производителей. От правительства доклады прочли представители МИДа и Министерства энергетики. О чём шла речь? Ответом на этот вопрос может служить утечка о докладе одного из ключевых управляющих компании Tesla. Менеджер по глобальным закупкам сырья для изготовления аккумуляторов для электромобилей Tesls Сара Мэриссел (Sarah Maryssael) сообщила, что компания входит в зону критической нехватки минералов для выпуска батарей.
Для изготовления аккумуляторов Tesla, как и другие компании на этом рынке, закупают медь, никель, кобальт, литий и другие минералы. Недостатки в планировании и недофинансирование в добычу сырья привели к тому, что рынок начал ощущать дыхание дефицита. Официальный представитель Tesla, кстати, сообщила журналистам, что речь идёт о потенциальной опасности, а не о свершившемся событии. Но это только подчёркивает важность мероприятий по предотвращению опасности.
Удивительно, но в число дефицитных минералов попала также и медь, а не только кобальт и литий. За последние десятилетия в США закрыто много шахт по добыче этого металла. Между тем, для изготовления электромобиля нужно в два раза больше меди, чем для изготовления машины с двигателем внутреннего сгорания. Не менее удивителен другой факт, хотя он вполне предсказуем. Согласно отчётам аналитиков BSRIA, устройства для умного дома, такие как термостаты Alphabet Nest или ассистенты Amazon Alexa, станут значительными потребителями меди. Например, если сегодня для выпуска умных устройств уходит 38 000 тонн меди, то всего через 10 лет для них потребуется уже 1,5 млн тонн этого металла.
В США, как сообщает источник, добывающие компании начали лихорадочно восстанавливать добычу меди. Также активизировалась добыча на зарубежных месторождениях, в частности в Индонезии, чем занялась компания Freeport-McMoRan Inc. Добыча кобальта - это в основном прерогатива Демократической Республики Конго, где минерал добывают, в том числе, с использованием детского труда. Илон Маск, кстати, называет это главной причиной того, почему Tesla предпочитает использовать в аккумуляторах никель, а не кобальт.
Есть ли перспективы преодолеть опасность дефицита? Кроме развёртывания шахт в США много надежд возлагается на Австралию. В прошлом году Австралия заключила с США предварительную договорённость о совместной разработке месторождений критически важных для США минералов. Этот проект обещает ликвидировать или смягчить опасность нехватки сырья для изготовления аккумуляторов и электроники.
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