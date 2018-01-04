Цены на сырье демонстрируют рекордное по продолжительности ралли в истории

Мировой индекс цен на сырьевые товары, отслеживающий цены на 22 вида сырья, в среду завершил в плюсе 14-ю сессию подряд, чего не наблюдалось еще ни разу в истории, сообщает агентство Bloomberg, рассчитывающее данный индекс.

Индикатор завершил торги на максимуме с февраля следующего года на ожиданиях, что более равномерный рост мировой экономики окажет положительное влияние на спрос на сырье.

Стоимость сырьевых товаров выросла в прошлом году во второй год подряд, и большинство экономистов, включая аналитиков банка Goldman Sachs, ожидают сохранения позитивной динамики в 2018 году.

Благодаря повышению цен на сырье акции крупнейшего в мире горнодобывающего концерна BHP Plc торгуются на самой высокой отметке с 2014 года, тогда как подъем нефтяных котировок вызвал рост капитализации британской нефтедобывающей компании BP Plc в 2017 году по итогам второго года кряду впервые с 2005 года.

