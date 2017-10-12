Финансовые новости
- |
- 12.10.17
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Fitch обновило оценку стоимости металлов на ближайшие годы
10:01 12.10.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Аналитики агентства теперь исходят из того, что спотовая цена меди на LME в 2017 году в среднем будет составлять $6000 за тонну, а не $5500 за тонну, как предполагалось в феврале. При этом прогнозы на следующие два года и долгосрочную перспективу были оставлены без изменения - соответственно $6000 за тонну, $6200 за тонну и $6500 за тонну.
Оценка стоимости алюминий была повышена на 2017-2018 годы до $1900 с $1750 за тонну, на 2019 год и долгосрочную перспективу - до $1900 с $1800 за тонну.
Прогноз для никеля на текущий год был улучшен до $9700 с $9500 за тонну, а на следующие два года и долгосрочный период сохранены на уровне соответственно $10500 за тонну, $11500 за тонну и $12500 за тонну.
Как ожидается, цинк в среднем в этом году будет стоить $2700 за тонну против прежней оценки в $2400 за тонну, в 2018 году - $2800 за тонну (прогноз не менялся), в 2019 году - $2900 за тонну, а не $3000 за тонну и в долгосрочной перспективе - $2700 за тонну против $2500 за тонну.
Оценка для золота была улучшена до $1200 за унцию с $1100 за унцию на все периоды.
Для железной руды прогнозы были повышены на текущий год до $65 за тонну с $55 за тонну, на 2018-2019 годы - до $55 за тонну с $45 за тонну и на долгосрочный период - до $50 за тонну с $45 за тонну.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый уровень венгерского конфликта: кто стоит за требованиями об отделении Закарпатья
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил небанковским финучреждениям выводить валюту за рубеж
|Поможет ли Путин арабам защититься от нефтяного экспорта США
|Екатерина Шульман: На Крым тратится все меньше и меньше
|За что взяли замминистра обороны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок торговой недвижимости активизируется
|Fitch обновило оценку стоимости металлов на ближайшие годы
|Золото дорожает 12 октября на удешевлении доллара после публикации протокола ФРС
|Нефть дешевеет 11 октября на данных API о неожиданном росте запасов в США
|Что вывело инфотехнологии в тройку лидеров украинского экспорта
|Нефть 11 октября перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель
Это интересно
|Киберразведка Израиля более двух лет назад обнаружила, что софт Касперского содержит лазейки для кибершпионажа
|Google заплатила $7,2 миллиарда Apple и Android-производителям за свое поисковое поле
|Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin
|Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций
|Муха в унитазе: за что дали Нобеля по экономике
|Хакеры использовали облачные сервисы Amazon для скрытого майнинга биткоина
|Как работать, когда болеет ребенок