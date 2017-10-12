Fitch обновило оценку стоимости металлов на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Аналитики агентства теперь исходят из того, что спотовая цена меди на LME в 2017 году в среднем будет составлять $6000 за тонну, а не $5500 за тонну, как предполагалось в феврале. При этом прогнозы на следующие два года и долгосрочную перспективу были оставлены без изменения - соответственно $6000 за тонну, $6200 за тонну и $6500 за тонну.

Оценка стоимости алюминий была повышена на 2017-2018 годы до $1900 с $1750 за тонну, на 2019 год и долгосрочную перспективу - до $1900 с $1800 за тонну.

Прогноз для никеля на текущий год был улучшен до $9700 с $9500 за тонну, а на следующие два года и долгосрочный период сохранены на уровне соответственно $10500 за тонну, $11500 за тонну и $12500 за тонну.

Как ожидается, цинк в среднем в этом году будет стоить $2700 за тонну против прежней оценки в $2400 за тонну, в 2018 году - $2800 за тонну (прогноз не менялся), в 2019 году - $2900 за тонну, а не $3000 за тонну и в долгосрочной перспективе - $2700 за тонну против $2500 за тонну.

Оценка для золота была улучшена до $1200 за унцию с $1100 за унцию на все периоды.

Для железной руды прогнозы были повышены на текущий год до $65 за тонну с $55 за тонну, на 2018-2019 годы - до $55 за тонну с $45 за тонну и на долгосрочный период - до $50 за тонну с $45 за тонну.

