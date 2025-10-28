Фінансові новини
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
15:57 28.10.2025 |
Низка народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про реєстр дропів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Це дуже важлива ініціатива, яку ми більше року напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК", - написав він у телеграм-каналі.
Железняк зауважив, що через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.
"Але головне - це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, "ігорку", тютюн. Ба більше, "дропи" дедалі частіше використовуються відвертими злочинцями - від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами", - констатував нардеп.
За його інформацією, законопроєкт передбачає створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю. Банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг. До таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб). Банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобов'язані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів у такому реєстрі.
"Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших це можливість відійти від загальних обмежень по тих самих p2p до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик", - пояснив парламентарій.
