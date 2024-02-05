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Профільний комітет ВР визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики - нардеп
Антикорупційний комітет Верховної Ради розглянув законопроєкт про мобілізацію, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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