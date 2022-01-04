Финансовые новости
- |
- 04.01.22
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
1 января вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Законопроект предусматривает, что конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.
Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.
После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году
|На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году
|Полгода рынку земли. Почему украинцы не спешат покупать гектары
|Какие ФОПы могут не использовать кассовые аппараты с 1 января: разъяснение Минфина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок новых легковых авто в Украине в 2021г. вырос на 21% и впервые за 8 лет превысил 100 тыс. ед.
|В Міністерстві агрополітики України була проведена «Велика дегустація вин України»
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.01.22
|Цены на нефть поднимаются перед заседанием ОПЕК+, Brent подорожала до $79,42 за баррель
|В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель
|Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта
|В Украине вступил в силу закон, запрещающий доступ российских судов во внутренние водные пути государства
Это интересно
|Модератор TikTok подала в суд на соцсеть за моральную травму от просмотра видео
|Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники
|Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix
|Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году
|В Китае создан первый в мире робот-прокурор
|Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
|Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования