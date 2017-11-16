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Рада приняла правительственный закон об обязательной видеофиксации обысков бизнеса
12:36 16.11.2017 |
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (№7275) с технико-юридическими правками.
"За" указанный законопроект проголосовало 312 народных депутатов в ходе парламентского заседания в четверг.
Как отметил в ходе обсуждения глава комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности (фракция "Батькивщина") Андрей Кожемякин, законопроект определяет видеофиксацию неотъемлемой частью проведения обысков. Парламентский комитет рекомендовал принять законопроект за основу.
"Пока мы тут принимаем этот закон, в стране происходят 15 обысков. Ежедневно проходит 250 обысков бизнеса, а в этом году эта цифра достигает уже 100 тысяч", - отметил министр юстиции Павел Петренко.
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